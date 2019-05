Dansk jubel: Leonora er klar til finalen

TEL AVIV (Ekstra Bladet) De var der alle sammen - de letbenede popsange, skrigeskinkerne og ørehængerne - da de ti sidste finalister til lørdagens finale ved Eurovision Song Contest skulle findes i Tel Aviv.

Det var også her danske Leonora Jepsens skæbne skulle afgøres, og hun vidste på forhånd, at det ville blive en svær opgave. Danmark var ved lodtrækning havnet i den semifinale, hvor mange af favoritterne skulle dyste om de eftertragtede finalepladser.

20-årige Leonora gjorde alt, hvad hun kunne, da hun som nummer syv gik på scenen, kravlede op på den gigantiske blå stol og sang 'Love is Forever'.

- Jeg har det rigtig rigtig godt! Der var rigtig sjovt og meget trygt. Nu efter at have prøvet det så mange gange. Det var dejligt at komme tilbage på scenen! Jeg er meget glad, sagde Leonora umiddelbart efter sin optræden.

Danmarks sceneshow lyste op i semifinalen, hvor mange holdt deres optræden i mørke toner. Foto: Ritzau Scanpix

Og det rakte heldigvis til en billet til lørdagens finale.

De israelske værter var så venlige, at de ikke træk den til det sidste med at udråbe Danmark som finalister. Som nummer syv fik Leonora svar - det svar hun drømte om.

Ud over Danmark kvalificerede også Nordmakedonien, Holland, Albanien, Sverige, Norge, Rusland, Schweiz, Aserbajdsjan og Malta sig til finalen.

I alt er der 26 nationer med på lørdag. Ud over de ti, der blev fundet torsdag aften, er det de ti, der kvalificerede sig i tirsdagens semifinale. Det drejer sig om Grækenland, Hviderusland, Serbien, Cypern, Estland, Tjekkiet, Australien, Island, San Marino og Slovenien.

Som altid er de fem store nationer - Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Spanien - direkte i finalen sammen med værtsnationen.

