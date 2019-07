Dansk magasin lukker

Snart er det slut med det danske magasin Q, der bryster sig af at være Danmarks eneste magasin til kurvede kvinder.

Det oplyser Aller Media, der står bag magasinet.

Lukningen betyder dog ikke et endegyldigt farvel til indholdet fra magasinet.

I stedet bliver Q en del af det faste indhold i Femina - både online og på print.

'Dette nummer af Q er det sidste nummer af bladet, da magasinet lukker som selvstændigt blad. Vi fortsætter dog som en integreret del af Femina. Tanken bag dette er, at kvinder med kurver i alle størrelser selvfølgelig skal inspireres i et af Danmarks største kvindeblade. Derfor vil du fremover finde inspiration til mode, artikler om krop og selvværd og alt det andet, som du kender fra Q, i Femina', lyder det.

Ifølge Q er deres hensigt med magasinet at vise kvinder, som størstedelen af dem ser ud. Derfor benyttede magasinet sig eksempelvis kun af kurvede modeller. Foto: Aller Media

Fortsætter på nettet

Over for Ekstra Bladet bekræfter Dorthe Kandi, der er chefredaktør på Q, at magasinet lukker i sin fysiske form, men at det vil fortsætte online og som en del af det fysiske ugeblad Femina.

- Q stoppede som selvstændigt magasin for fire år siden. Siden er vi stadig udkommet i magasinform, men i sampak med bladene Søndag og Femina. På den måde har Q ikke stået alene på hylderne i flere år, men det har været et tillæg til to af Allers største kvindebrands. Det er så printudgaven af det tillæg, der lukker, og i stedet bliver integreret i Femina, men Q fortsætter også samtidig på nettet, siger hun.

Ifølge chefredaktøren er der flere grunde til, at de nu har valgt at nedlægge det fysiske magasin.

- Q blev for fire år siden dedikeret til at være et magasin, der havde fokus på kurvede kvinder. Vi oplevede, at der var en tendens til, at kvinder gerne ville have mere fokus på kurver. Der var kvinder, der ikke følte sig set, og som ikke følte, at almindelige modemagasiner kunne rummer dem. Det ville vi gerne være med til at sætte fokus på og gøre op med. Vi ville sætte fokus på, at kurvede kvinder også kan være en inspiration, og så selvfølgelig kropskærlighed, siger hun og fortsætter:

- Vi synes, vi har skabt et lækkert blad, som har fulgt den trend. Men det er jo ingen hemmelighed, at bladmarkedet er presset, og at tendenserne samtidig flytter. Q har løftet oplagene for vores andre brands, men nu er der en trend om, at diversitet ikke skal isoleres til særlige udgivelser. Det skal være en del af det, der hele tiden udkommer, siger Dorthe Kandi om beslutningen om at lukke det fysiske magasin.

Derfor vil stoffet fra Q i fremtiden være at finde som en fast del af stoffet hos Femina.

- Vi har besluttet at integrere det i et af Danmarks største ugeblade. Q's dna med kurvede kvinder og kropskærlighed kommer til at være en del af Femina. Vi vil gerne sende et signal om, at det her stof sagtens kan være en del af et bredt kvindemagasin.

Ifølge Dorthe Kandi er deres abonnenter blevet orienteret om, at Q lukker, og at magasinet i fremtiden vil udkomme i en ny form.