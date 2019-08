Dansk skuespiller i vanvittig forvandling

Den danske skuespiller Esben Dalgaard er for tiden i gang med en meget skrap diæt, og det kan den 43-årige skuespiller både se og mærke på sin krop.

Han har nemlig tabt hele 25 kilo på intet mindre end tre måneder.

- Jeg er gået fra 118 kilo til 93 kilo på tre måneder. Jeg skal jo tilbage og spille Anders i 'Hånd i hånd', hvor vi er i gang med en sæson to til TV3. Han kan jo ikke være ligeså tyk som julenissen Grot i julekalenderen, der kommer nu her, siger han med et grin til Ekstra Bladet, da vi møder ham i forbindelse med håndboldkonkurrencen Smukbold på Smukfest i Skanderborg.

Hårdt at tabe sig

Den danske skuespiller, der har været aktuel i dokumentaren 'En fremmed flytter ind', fortæller dog, at vejen til vægttabet bestemt ikke har været let.

- Det har været faste og træning, siger han og fortsætter:

- Jeg siger ikke, det er noget, som alle mennesker kan, og at det er godt for alle. For mig virker det pissegodt. Jeg faster i to et halvt døgn. Så spiser jeg lidt, og så faster jeg igen. Så træner jeg samtidig. Både mit humør og min psyke følger dog godt med, understreger han.

Der er røget en del kilo af Esben Dalgaards krop. Foto: Aleksander Klug

- Men hvad er næste skridt så? Skal du op i vægt igen, efter I er færdige med at optage 'Hånd i hånd'?

- Nu starter vi med at optage, og så begynder det stille og roligt at normalisere sig. Jeg har jo svinget meget på grund af mine roller, men nu kunne jeg lidt godt tænke mig, at jeg måtte ligge lidt stabilt i en periode, understreger Esben Dalgaard, der sidste år var aktuel i 'Vild med dans' på TV2.

Her ses det, at Esben Dalgaard for blot et år siden havde væsentligt mere sul på kroppen. Foto: René Schütze

Esben Dalgaard sammen med sin kone. En del lettere end tidligere. Foto: Mogens Flindt