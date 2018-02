Dansk vinder af tysk Melodi Grand Prix: Jeg er helt rundt på gulvet!

Torsdag aften fik Danmark fordoblet sine vinderchancer, når der senere i år skal findes en europæisk vinder af den historiske sangdyst.

Det er nemlig den danske sangskriver Thomas Stengaard, der står bag den sang, der skal repræsentere Tyskland i Eurovision-konkurrencen.

Det blev afgjort torsdag aften, da sangeren Michael Schulte løb med sejren i Tysklands Melodi Grand Prix med sangen 'You Let Me Walk Alone'. Det skriver dr.dk

Den danske hitmager har tidligere vist sig at være garant for et godt Grand Prix-resultat.

I 2013 stod han nemlig bag Emmelie de Forests sang 'Only Teardrops', der som bekendt løb med guldet.

Sproglige udfordringer

Sangskriver Thomas Stengaard var med i salen under showet, men på grund af sproglige udfordringer fik han ikke helt fat i alle detaljer.

- Jeg er helt rundt på gulvet. Mit tyske er ikke super godt, så jeg forstod ikke helt, hvad der foregik under pointafgivningen, siger Thomas Stengaard til DR og fortsætter:

- Men det er rigtig fedt at have vundet, og jeg er meget stolt over vores sang, siger han om vindersangen, som han har skrevet sammen med Michael Schulte selv samt yderligere to sangskrivere.

Flydende dansk

Pudsigt nok har den 27-årige jyske sanger Michael Schulte også dansk tilhørsforhold. Han er nemlig født og opvokset nær Flensborg og taler derfor flydende dansk.

'You Let Me Walk Alone' var en suveræn vinder, i det den scorede topkarakter hele vejen rundt hos både tv-seerne, fanjuryen og en international ekspertjury.

For nylig vandt Jonas Foldager-Rasmussen det danske melodi grand prix. Foto: Christian Ørtoft