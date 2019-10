Dansker i Guinness med vild rekord

Den nuværende rekordindehaver af største samling af tebreve er fra Aarhus og hedder Freja Louise Kristiansen.

Hendes rekord, der netop er blevet optaget i den fornemme Guinness Rekordbog, handler om tebreve, og her har Freja nu papir på, at hun er indehaver af intet mindre end verdens største samling.

Det har taget Freja fem år at opbygge samlingen på i alt 1.023 forskellige tebreve. Den tidligere rekord lød på 743 forskellige tebreve

Rekorden blev første gang sat af Márta Mente Czinkóczky fra Ungarn.

Samler videre

Frejas officielle rekord er 1.023 og er altså at finde i Guinness World Records 2020.

Hun er dog ikke stoppet med at samle, siden Guinness var forbi for at registrere hendes rekord.

Samlingen lyder derfor i skrivende stund på 1.237 forskellige tebreve, der er organiseret i tre mapper, hvor de alle er sorteret i alfabetisk rækkefølge.