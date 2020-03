De vinder i aften

17-årige Benjamin Tsimalona Rosenbohm og 22-årige Tanne Amanda Balcells kan i aften lade sig hylde og bade i konfetti, når Dansk Melodi Grand Prix 2020 har fundet en vinder i et gabende tomt Royal Arena.

Bookmakerne tror i hvert fald på, at duoen, der stiller op under kunstnernavnet Ben & Tan med nummeret 'Yes', tager billetten til Rotterdam.

Hvis nogen skal true de to tidligere 'X Factor'-deltageres sejr, så bliver det Jasmin Rose feat. RoxorLoops.

Danske Spil har odds 2,00 på Ben & Tan og 2,75 på Jasmin Rose feat. RoxorLoops.

- Der er to, der skiller sig ud. Vi har lidt svært ved at se, at det kan blive en tredje, der vinder, siger oddssætter Peter Emmike Rasmussen til Ekstra Bladet.

Han forklarer, hvad det er, der gør de to sange til favoritter i aften.

- Begge sange er letgenkendelige den første gang, man hører dem. Og så er det ret afgørende for Ben & Tan, at de vandt afstemningen om at komme med i deres P4-område. Det er en fordel for dem, at deres sang allerede er populær ude i landet, siger han og fortsætter:

- Jasmin Roses sang har en god rytme og vil sikkert kunne klare sig godt internationalt, hvis den vinder.

Peter Emmike Rasmussen fortæller desuden, at Ben & Tan er klart de mest spillede hos Danske Spil.

- Næsten halvdelen af alle indskud er kommet på dem. Det siger mig, at folk derhjemme har tiltro til dem, siger han.

Hvem der ender på tredjepladsen er derimod ret åbent.

- Det kan blive alle de andre. Måske har Kenny Duelund samt Maja og de sarte sjæle en lille fordel, siger han.

Også Unibet har Ben & Tan samt Jasmin Rose feat. RoxorLoops som klare favoritter med henholdsvis odds 2,15 og 2,50.