Det får du for licensen - DR Byens nye tag koster 40 mio

Lækager i DR Byens tag koster licensbetalere 40 millioner, blot et årti efter byggeriet blev opført

Der skrives et nyt kapitel i historien om skandalebyggeriet i DR Byen.

På tiåret for byggeriets færdiggørelse, har DR måttet udskifte det miljørigtige pvc-fri tag med helt almindelig tagpap på DR Koncerthuset og det såkaldte Segment 2, hvor en stor del af nyhedsproduktionen foregår.

Det kan Ekstra Bladet i dag afsløre på baggrund af omfattende aktindsigtsmateriale.

Selv om det er en tommelfingerregel blandt taglæggere, at tagpap-materialer gerne skal holde i 35 år, begyndte DR allerede fem år efter bygningen stod færdig med at reparere taget grundet lækager.

Kæmperegning

Lækagerne er løbende forsøgt lappet, men regnvand er alligevel dryppet ned i et af kontorområderne i DR Byen som følge af skaden.

Mens renoveringen af DR Koncerthusets tag og isolering er afsluttet, arbejdes der stadig på taget på Segment 2.

Fakta: Det er pvc Polyvinylchlorid er en termoplast-type, der er meget forurenende ved afbrænding, og som kan skabe syreregn, hvis det ender i atmosfæren. Materialet har været i brug i mere end 50 år og er på grund af sine tekniske egenskaber meget udbredt. Det er rent mængdemæssigt en af de mest anvendte plasttype. Det bruges til en lang række hyppigt anvendte produkter, alt fra tagpap til regnfrakker over medicinsk udstyr. Vis mere Luk

Aktindsigter i de aktuelle renoveringer, der har strækket sig siden sommeren 2017, viser, at regningen også er af betragtelig størrelse.

Renoveringerne kommer samlet set til at koste 40 millioner kroner, hvilket svarer til mere end 60 DR-journalister i et år eller alle danske programmer på DR K i et år.

Ingen overraskelse

Per Anker Jensen, der er lektor på DTU, og som i sin tid som assisterende projektchef i DR var med inde over byggeprojektet, da det var i sin indledende fase, fortæller, at miljøhensyn var en prioritet hos DR.

Lektoren ser på byggeriet, der atter rammes af problemer, med bekymring.

- Det har været et meget alvorligt problem - også for DR's økonomi.

Han mener, at problemerne skyldes byggeriets kompleksitet.

- Når man bygger noget, der er så specielt med stjernearkitekter, som vil lave noget spektakulært, er der en risiko ved det.

- Det kan ikke overraske, siger han.

Skandale fortsat

DR Koncerthuset skal forestille en meteor, der er landet på Amager og frøs fast i en blå isklump.

Set fra et økonomisk perspektiv, ser det nærmere ud som om, at meteoren er landet i DR’s budgetter.

Opførslen af DR Koncerthuset og DR Byen resulterede i budgetoverskridelser på mere end en milliard kroner, fyringer af ledende skikkelser i byggeriet og i DR’s bestyrelse.

Blot DR Koncerthuset alene overskred budgettet med omkring en milliard kroner. Prisen steg fra omkring 600 millioner til 1,6 milliard kroner.

DR: Det gik op i svejsningerne

Poul Holt, der er afdelingschef i DR Ejendomme, tør kun gisne om, at taglækagen skyldes forkert materialevalg. Foto: DR

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et mundtligt interview med DR om renoveringen.

DR har udelukkende ønsket at svare Ekstra Bladets spørgsmål over mail.

- Hvad skyldtes utæthederne i svejsningerne?

'Det produkt, der blev brugt, gik op i svejsningerne', skriver Poul Holt, der er afdelingschef i DR Ejendomme og Service.

Kritik af DR-boss' million-hyre: Nægter at gå ned i løn

- Kan du komme årsagen til utæthederne nærmere?

'Der er ingen tvivl om, at årsagen til utæthederne i taget var, at tagdugen gik op i svejsningerne'.

'Som jeg tidligere har forklaret, kan vi ikke udelukke, at det skyldes, at der af miljømæssige hensyn blev lagt en pvc-fri tagdug. Men det er som sagt gisninger'.

- DR må have undersøgt nærmere, om det for eksempel skyldes en fejl i produktet? Manglende vedligeholdelse? Forkert materialevalg? Eller forkert montering?

'Vi har konstateret, at tagdugen gik op i svejsningerne', skriver Poul Holt.

Mangler stadig svar

Ekstra Bladet har desuden stillet DR følgende spørgsmål, som endnu ikke er besvaret:

- Havde I forventet, at materialet blot kunne holde nogle år, før det skulle repareres, og kun lidt mere end et årti, før det helt skulle udskiftes?

- Hvor placerer DR selv ansvaret for regningen på 40 millioner kroner i denne sag? Hos producenten? Hos datidens byggeleder? Hos eventuelt rådgivningsfirma?

Producenten: Tagpap skal holde i 40 år

Erik Øyno, direktør i Protan, der leverede tapdugen, kan ikke svare på, hvorfor den gik op i svejsningerne. Foto: PR

Det er norske Protan, der har leveret den pvc-fri tagdug, som i dag er erstattet.

Protans administrerende direktør, Erik Øyno, fortæller, at han er bekendt med, at DR har udskiftet deres produkt, men kender ikke til årsagen.

- Vi har haft folk, som har set på sagen, og vi har tilbudt at udbedre skaden, men jeg kender ikke til årsagen, til at man har udskiftet taget.

- Hvad tænker du om, at man har måttet udskifte taget og løbende reparere det?

- De har valgt at bruge taget til forskellige formål, og de har lavet signifikante punkteringer i taget, men vores standard-pvc-tag har en dokumenteret garanti på mere end 40 år.

Se også: Han vil ryge DR's ledelse ud

- Det omtalte tag er jo uden pvc …

- Det er sandt. Som jeg forstår, er taget, som blev leveret i 2006, uden pvc, så det er af en anden termaplastisk substans

- Har det same levetid?

- Disse tagtyper (dem uden pvc, red.) kan vi ikke dokumentere samme levetid for.

Se også: Dobbelt jackpot til DR-konsulent

- Men du forventer, at de holder mere end en håndfuld år?

- Jeg tænker, at byggematerialer bør kunne holde mere end ti år.

- Du siger, at de har brugt taget til forskellige formål. Hvad mener du med det?

- De har brugt taget til ventilationsformål, og der er mange, mange installationer på taget, og dette kan have forsaget rifter i taget, som vi leverede næsten for 15 år siden.

- Og af årsager jeg ikke kender, er der kommet lækager i strukturen, siger Erik Øyno.

Protan er en verdensomspændende virksomhed og oplyser på sin hjemmeside, at det har en årlig omsætning på 920 millioner kroner.