- Det kostede mig jobbet - igen

At være med i Melodi Grand Prix er ikke kun en dans på roser for Ben & Tan

Tanne Amanda Balcells' hjerte banker for to ting. Musik og børn.

Lørdag aften vandt hun sammen med Benjamin Tsimalona Rosenbohm Dansk Melodi Grand Prix 2020, og det betyder, at musik har fyldt rigtig meget i hendes liv de seneste uger og måneder.

Det har desværre også betydet, at 22-årige Tanne Amanda Balcells har måttet sige farvel til jobbet som pædagogmedhjælper i en vuggestue, som hun elsker så højt.

- Jeg var stadig i min prøveperiode, og jeg var nødt til at melde mig syg, da vi skulle indspille 'Yes'. Så man kan godt sige, at det kostede mig jobbet, fortæller sangerinden, der nåede op på mere end ti sygedage, da promoveringen af sangen også skulle i gang.

- Derfor besluttede jeg sammen med min leder, at vores veje skulle skilles. Jeg er rigtig ked af det, for jeg var glad for det. Man kommer virkelig tæt på både børnene og deres forældre, siger hun.

Ben & Tan mærker begge konsekvensen af deres musikkarriere. Foto: Anthon Unger

Ikke første gang

Tanne Amanda Balcells fortæller, at det ikke er første gang, musikken har kostet hende et job.

- Det var det samme under 'X Factor'. Den gang var det bare i en anden vuggestue, siger den unge kvinde, der nu er fast besluttet på, at det kun er musikken, der skal fylde de kommende måneder, indtil hun skal stå på scenen i Rotterdam i maj til Eurovision Song Contest.

Også for 17-årige Benjamin Tsimalona Rosenbohm kan deltagelsen i den europæiske musikkonkurrence få konsekvenser, men det håber han dog ikke sker.

- Jeg bliver student til juni ...

- Ja, nu må vi se, afbryder Tanne Amanda Balcells.

- Ej, det gør jeg. Vi skal til at snakke med skolen om, hvordan det kommer til at forløbe, men jeg synes, at uddannelse er meget vigtig. Man skal have en uddannelse, og det vil jeg gerne slå et slag for, siger han.

