Det så du ikke på tv: Denne del af showet var ikke live

Man skal ikke tro på alt, hvad man ser i fjernsynet!

Således heller ikke lørdag aften, hvor DR sendte Dansk Melodi Grand Prix live fra et coronatomt Royal Arena.

Der var ikke ikke et øje i arenaen, da de ti deltagere i konkurrencen var på scenen, og heller ikke da værterne til slut sammen med Dario Campeotto optrådte med et par af de gode gamle Grand Prix-klassikkere.

Det sidste var der en god grund til.

Det var nemlig ikke live, da Hella Joof, Rasmus Bjerg og Campeotto lavede deres potpourri over de velkendte ørehængere.

- Vi fik kun en prøve før optagelsen til generalprøven, og jeg fik at vide, at hvis den var god nok, så var det den version, man ville bruge i selve showet, siger Dario Campeotto til Ekstra Bladet.

Skuespiller Rasmus Bjerg og filminstruktør Hella Joof guidede lørdag aften seerne igennem Dansk Melodi Grand Prix i Royal Arena i København. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Fik tidligt fri

Og den sad, hvor den skulle, så den 81-årige sanger fik tidligt fri.

- Jeg spurgte, om jeg så måtte gå hjem, så det fik jeg lov til, siger Campeotto, der derfor så Grand Prix'et hjemme fra sofaen.

Han synes på ingen måde, at det er at snyde seerne, at den del af showet ikke var live.

- Nej, overhovedet ikke. Det var jo en noget speciel situation, vi pludselig havnede i, siger Dario Campeotto og bekræfter, at hvis der havde været publikum i Royal Arena, så skulle han have optrådt live.

- Men sådan var det ikke, og så må man bare gøre, hvad der skal gøres for at få det til at fungere, siger han.

Det med at skulle optræde for tomme stolesæder tog Dario Campeotto altså med godt humør.

- Det er jeg vant til, skraldgriner han.

- Der er ikke så mange, der gider at høre på mig mere, så det er ikke noget nyt, joker han, inden han bliver alvorlig.

- Ej, sådan noget er jeg kold overfor. Det er jo bare som en filmoptagelse. Men selvfølgelig manglede stemningen, siger han.

Dario Campeotto kaldes situationen omkring årets Grand Prix ekstremt på grund af coronafaren. Foto: Jan Unger

Hos DR bekræfter Gustav Lützhøft, der er talsmand og ledende redaktionschef for Dansk Melodi Grand Prix 2020, at potpourriet var båndet.

- Vi valgte at gøre det af et produktionelt hensyn. Vi havde rigtig mange ting, der skulle laves om i sidste øjeblik, og da vi havde prøver i en tom sal, blev det lige pludselig en mulighed at gøre det. Potpourriet en ren ret produktionstung ting, så vi valgte at lave det, der hedder live on tape, siger han til Ekstra Bladet.

