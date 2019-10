DR ændrer Melodi Grand Prix

Der står godt nok kun 2019 på kalenderen, men fra på onsdag og en måned frem vil Dansk Melodi Grand Prix 2020 sætte sit præg på programmerne i P4’s ni distrikter over hele landet. Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

I løbet af oktober måned vil DR-distrikterne - med kendte værter i spidsen og ved hjælp af regionale musikeksperter - nemlig opfordre lytterne til at indsende sangforslag til Dansk Melodi Grand Prix og på forskellig vis sætte fokus på, hvad en god sang bør indeholde. Fristen for at indsende sange er 1. november.

Øget musikalsk bredde

Traditionen tro vil 10 sange deltage i Dansk Melodi Grand Prix i 2020, men som noget nyt vil tre af sangene blive valgt med hjælp fra lytterne i DR’s ni distrikter.

En særlig distriktsjury med repræsentanter fra hvert distrikt skal nemlig udvælge ni sange, der i starten af januar gennem en afstemning bliver til tre af de sange, der skal medvirke i Dansk Melodi Grand Prix ved tv-showet i Royal Arena i København den 7. marts.

- Vi har et ønske om øget musikalsk bredde i Dansk Melodi Grand Prix. Sangene i Dansk Melodi Grand Prix skal gerne blive endnu mere varierede end tidligere, så flere kan se deres musikinteresse afspejlet i showet. I det hele taget vil vi gerne have, at musikken i Dansk Melodi Grand Prix får en endnu større betydning for flere, samler Danmark om musikken og sangskrivning og inviterer mange flere til at være en del af Dansk Melodi Grand Prix, siger DR’s radiochef Gustav Lützhøft.

Udover den større inddragelse af lytterne på P4, vil Dansk Melodi Grand Prix 2020 byde på en række øvrige nye tiltag. Dels et større samarbejde med det danske musikmiljø, dels en meget længere periode at gå på opdagelse i årets sange og lære kunsterne og historierne bag.

Præcis hvordan dette kommer til at foregå, vil DR melde ud på et senere tidspunkt, oplyses det.