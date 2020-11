DR forklarer historisk ændring

De fleste har efterhånden indstillet sig på, at vi kommer til at trækkes med corona og dens konsekvenser langt ind i 2021.

I DR har man allerede nu indset, at det højest sandsynligt ikke bliver muligt at fylde en arena med tusindvis af musikglade danskere i marts, når Dansk Melodi Grand Prix 2021 skal afgøres den 6.

De seneste år er det arenaer som Gigantium i Aalborg, Boxen i Herning og senest et corona-tomt Royal Arena i København, der har dannet ramme om den historiske popkonkurrence. Så voluminøst bliver det kommende Grand Prix langt fra.

Melodi Grand Prix lukkes for publikum

Dansk Melodi Grand Prix 2021 skal afvikles fra noget mindre Studie 5 i DR Byen - et studie, der tidligere er brugt til blandt andet 'X Factor' og 'Versus'.

Men de mindre omgivelser er langt fra det eneste punkt, hvor Grand Prix'et bliver skaleret ned. Også antallet af sange blive skåret ned fra 10 til otte, hvilket er en historisk ændring af det velkendte koncept.

Nu forklarer DR, hvorfor der ikke kan fremføres ti sange fra en lille scene.

- I 2021 skal Dansk Melodi Grand Prix på grund af corona gennemføres i en ny og mindre arena, end vi har været vandt til fra de tidligere år og uden det store publikum, der også har kendetegnet showet tidligere. Det er en stor omvæltning der har konsekvenser for mange ting lige fra produktionen til økonomien, siger talsmand for Grand Prix'et, Gustav Lützhøft og fortsætter.

- Derfor har vi været nødt til at gentænke en lang række elementer i showet. Vi har i den forbindelse valgt i år at skære ned på antallet af sange fra 10 til otte, fordi vi tror, vi kan skabe det bedste show i de nye rammer på den måde. Vi håber at de danske Grand Prix-fans vil have forståelse for, at vi hellere vil lave et fedt show, der hænger godt sammen på aftenen end at risikere at udvande konceptet, siger han.

Det så du ikke på tv: Denne del af showet var ikke live

Blev snydt

2020-vinderen af konkurrencen, Ben & Tan, blev 'snydt' for den internationale del af popdysten, da Eurovision Song Contest i Rotterdam blev udskudt et år.

Om sådan et stort europæisk show vil kunne gennemføres som planlagt i maj, aner ingen. Gustav Lüthøft afviser, at sangskrivere af den grund vil have mindre lyst til at bidrage til Dansk Melodi Grand Prix 2021 og holder deres bud på en vindersang i skuffen et års tid til verden forhåbentlig ser mere normal ud igen.

Allerede: Ben & Tan er færdige

- Det er slet ikke mit indtryk. Musikere og sangskrivere i Danmark befinder sig lige nu i en historisk svær periode, hvor muligheden for at nå ud til det danske musikpublikum er begrænset på grund af corona. Jeg håber, at Dansk Melodi Grand Prix kan være et vigtigt vindue for sangskrivere til netop at komme ud med musik. Derfor vil jeg da klart opfordre alle, der har lyst til at være med til at give den fuld gas og ikke holde de gode sange tilbage. Vi har brug for musik i denne ekstraordinære tid, siger han.

Der er deadline for at indsende bidrag til konkurrencen 20. november. Derefter vil 'et redaktionelt fagligt bedømmelsesudvalg nedsat af DR, udvælger sange blandt indsendte bidrag og bidrag via en særskilt dialog med den danske musikbranchen', som det hedder i regelsættet.

Eksklusive billeder: Sådan fejrede de sejren