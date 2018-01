DR laver overraskende ændring før Melodi Grand Prix

Når det danske Melodi Grand Prix 2018 løber af stablen 10. februar i Gigantium i Aalborg, bliver det en noget anderledes oplevelse, der venter de danske seere.

DR har nemlig besluttet sig for at foretage en markant ændring og droppe en årelang tradition i Dansk Melodi Grand Prix.

Det afslører DR's underholdningschef, Jan Lagermand Lundme.

Ændringen omhandler de korte præsentationsvideoer af deltagerne, som altid bliver vist, inden deltagerne går på scenen. Dem har DR nu nemlig helt valgt at fjerne.

Se også: TV2-vært afslører: For det meste er jeg bare en brik, der flyttes rundt

- Hvert eneste år har vi et ønske om at gøre showet endnu bedre og tænke nyt. I år kommer der til at ske en ret stor forandring ved, at vi for første gang nogensinde dropper de båndede indslag – som også kan fungere superfint og har gjort det i mange år – for i stedet at tale med deltagerne live lige efter, de har optrådt på scenen, siger underholdningschefen til DR.

Igen i år bliver det Johannes Nymark og Annette Heick, der skal være værter til Dansk Melodi Grand Prix. Foto: Mogens Flindt

Bedre oplevelse

Til Ekstra Bladet forklarer Jan Lagermand Lundme, at de hos DR har valgt at foretage ændringen af en helt særlig grund.

- Vi har hele tiden fokus på at udvikle Melodi Grand Prix. Det er et vigtigt show for os, og det skal hele tiden opdateres og være tidssvarende. Vi er lidt nået til det punkt, hvor tiden er gået fra de her videoer, selvom de selvfølgelig også stadig kan noget, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi vil gerne give seerne en mere autentisk oplevelse og give dem fornemmelsen af, at de er med og tæt på deltagerne. Derfor vil vi med det nye tiltag gerne komme lidt tættere på deltagerne, uden at det er et planlagt indslag. Når de har stået og sunget og forhåbentlig kan ånde lettet op, så vil man få en reaktion, som er stærkere, og det vil forhåbentlig give en mere autentisk og ægte oplevelse for seerne og få følelserne mere frem.

Som seer bliver det første man ser til deltagerne i Melodi Grand Prix derfor også, når de går på scenen for at optræde med deres sang, og det vil ifølge Jan Lagermand Lundme give seerne en anderledes og bedre oplevelse.

Se også: Fodboldlegendes datter bliver vært på DR

- Jeg håber, seerne vil tage godt imod det. Vi vil gerne give en ny, anderledes og bedre oplevelse, og så vil vi selvfølgelig evaluere efterfølgende, for vi er jo altid interesserede i at levere det bedst mulige show, siger Jan Lagermand Lundme, der desuden fortæller, at der stadig vil være et kort oplæg inden hver sang, der fortæller korte fakta om deltagerne og sangskriverne.

Igen i år er det Johannes Nymark og Annette Heick, der er værter for det Dansk Melodi Grandprix og skal styre slagets gang i Gigantium i Aalborg. De to var også værter i 2017, da showet blev sendt fra Jyske Bank Boxen i Herning.

Du kan se det danske Melodi Grand Prix 10. februar klokken 20 på DR1.