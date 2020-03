DR-profil i chok: - Jeg er helt tom

DR's faste Eurovision-kommentator er overrasket over, at EBU har valgt at aflyse Eurovision og ikke blot udsætte det

For første gang siden 1956 bliver der i år ikke afholdt Eurovision.

Det sker som konsekvens af den massive udbredelse af coronavirus i Europa.

Og selvom DR's faste Eurovision-kommentator, Ole Tøpholm, havde set det komme, er han alligevel overrasket over, at EBU, der står bag Eurovision, har valgt helt at aflyse og ikke udsætte Eurovision, der skulle være afholdt i maj i Rotterdam.

- Jeg håbede egentlig på, at der bare blev tale om en udsættelse, ligesom med de fleste andre begivenheder, som vi har set er blevet rykket. Det var lidt af et chok at få serveret, at det er en decideret aflysning, siger han til Ekstra Bladet.

Knust Tan: - Jeg er i chok

Den seneste tid har han fulgt intensivt med i den dialog, der har været omkring årets Eurovision.

- Jeg var indstillet på, at det her var et af scenarierne. Men der har været mange muligheder oppe at vende - at det skulle være uden publikum, at deltagerne skulle streames eller lignende. Jeg havde selv håbet på, at det blev udsat til efteråret. Så på den måde føles det meget tomt at vide, at det bliver et 2020 uden Eurovision. Især når det er blevet holdt alle år siden 1956, siger han.

- Nu har du jo selv været kommentator på Eurovision i mange år. Hvordan har du det med, at du ikke kommer til at skulle sidde i kommentatorboksen i år?

- Det er slet ikke gået op for mig endnu. Jeg er sgu helt tom. Det er tomt. Men snakken har jo været der lige siden det Danske Melodi Grand Prix, hvor det var uden publikum. Det var i sig selv meget kunstigt og mærkeligt, og i forlængelse af det kaos har det jo hele tiden været noget, man har haft i baghovedet, siger han og tilføjer:

- Det bliver mærkeligt. Jeg kender jo allerede sangene ud og ind, og jeg havde glædet mig rigtig meget. Det ville også have været mit ti-års jubilæum. Det var tiende gang, at jeg skulle kommentere denne her finale, så jeg er da lidt ked af det.

Ole Tøpholm er selv kæmpe fan af Melodi Grand Prix og har kommenteret Eurovision fast på DR de sidste ti år. Foto: Bjarne Bergius Hermansen

Se også: Europæisk Melodi Grand Prix aflyst grundet coronavirus

- Hvad havde du forventet dig af årets Eurovision?

- Jeg så frem til en af de klassiske dueller mellem Norden og Rusland. Det kunne blive opløb mellem Island og Rusland, måske med Island som sejrherre, og det havde jo været et historisk øjeblik, siger han.

Ifølge Ole Tøpholm er det endnu uvist, hvad der kommer til at ske med de mange finalister, der havde set frem til at repræsentere deres hjemlande ved årets Eurovision.

- EBU er åbne. Men umiddelbart er der ikke lagt op til, at man overfører disse års sange og artister til næste år. Jeg tænker også umiddelbart, at det ville være en dårlig idé at gøre det sådan, for det kræver, at solisterne vil blive sammen og alle de her ting, så det mest naturlige ville være at nulstille det og starte forfra næste år, siger han og fortsætter:

- Men vi ved jo, at Holland vil blive tilbudt værtskabet igen næste år. Alt andet ville også være synd, for det var første gang siden 1975, at Eurovision igen ville komme til Holland, og de har en fast køreplan allerede.

Selvom det ærgrer Ole Tøpholm, at aflysningen af Eurovision nu er en realitet, så synes han, at EBU gør klogt i at handle nu.

- Det er den rigtige beslutning. Det havde været håbløst at vente med at tage den til sidste øjeblik. Alle andre begivenheder er aflyst eller udsat, så man kunne ikke trække den længere.

Meget synd

Også hos radio- og tv-vært Jørgen de Mylius, der har været vært på både Melodi Grand Prix og Eurovision massevis af gange, vækker det ærgrelse, at Eurovision 2020 ikke bliver til noget.

- Jeg er ikke overrasket over beslutningen i kølvandet på den udvikling, der har været den seneste tid. Som det ser ud nu, er det jo umuligt, at det løber af stablen, siger han og fortsætter:

- Men det undrer mig lidt, at de ikke har valgt at udskyde det. Det er lidt drastisk helt at aflyse det, for der er en masse tv-stationer og frustrerede vindere, der står tilbage nu. Personligt forstår jeg ikke, hvorfor de ikke kunne lave det i efteråret. Men det er der nok gode grunde til. Men den beslutning er jeg i hvert fald ikke enig i, siger han.

Også Jørgen de Mylius ærgrer sig over, at Eurovision nu er helt aflyst. Foto: Rumle Skafte

Jørgen de Mylius er især ked af det på deltagernes vegne.

- Det er megasynd for alle vinderne i de forskellige lande. Men det er sådan, det er nødt til at være i denne her tid. Det er jo umuligt at rejse, og det er det rigtige at tage en beslutning nu, så man ikke skal gå og blive bekymret for, hvad der sker, siger han og fortsætter:

- Men det er fladt for dem, der har været opsat på at komme ned og deltage. Skidt med tv og kommentatorer, men for solister og grupper - det er synd for dem.

