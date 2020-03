Drømmetjans i fare: Jeg får et flip hvis det sker

Se hvordan og hurtigt Danmark lukkede ned her. Hvornår normale tilstande vender tilbage står hen i det uvisse. Video: Byrd/Kasper Løjtved og Jacob Waage, Per Rasmussen, Christer Holte, Ernst van Norde, Josephine Fontenay, Ritzau. Redigering: Kristian Hansen, Signe Skov.

Det var en glad og stolt Jada, der i februar kunne annoncere, at hun havde landet den ærefulde tjans at skulle åbne Orange Scene, når Roskilde Festival løber af stablen til sommer.

Men som verdenssituationen er lige nu, hvor meget bliver aflyst og udskudt på grund af coronovirus, er der ingen, der endnu ved, hvordan det kommer til at se ud, når årets festival skal afholdes.

Det betyder, at sangerindens drømmetjans kan være i fare, men hun tager en dag ad gangen og håber på det bedste.

- Jeg prøver bare at trække vejret. At vi alle sammen har det godt, er jo vigtigere end alt andet, siger sangerinden med det borgerlige navn Emilie Molsted.

- Men jeg vil sige, at jeg får et lille bitte flip, hvis jeg ikke skal åbne Orange, siger Jada og griner lidt.

At få lov at åbne Orange Scene har nemlig stået på hendes ønskeseddel i mange, mange år.

- Jeg har virkelig, virkelig glædet mig. Så jeg prøver virkelig at tro på det bedste, trække vejret og huske på, hvad der er vigtigt. Det er sådan, jeg kommer igennem de her dage, siger hun.

- Ingen af os kan vide noget endnu, men jeg er jo ikke den eneste af os, der bliver ærgerlig, hvis Roskilde ikke bliver til noget. Der er mange, der vil gøre alt for, at det kan lade sig gøre, siger hun.

Ligesom mange andre går hun lige nu rundt derhjemme og prøver at finde hoved og hale i en ny hverdag.

- Jeg bruger virkelig tiden på at øve mig og øve mig og øve mig. Og så mediterer jeg og laver sangtræning og har også noget vokal, der skal indspilles, så vi går i studiet med så få mennesker som muligt, måske en enkelt eller to, fortæller hun.

Men ellers bliver hun hjemme så meget som muligt.

- Jeg får selv lidt glæde ved at tænke på, at der er ting at se frem til, og at det her ikke bliver ved for evigt. Men så længe det står på, skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at så mange som muligt kommer helskindede ud af det - ikke mindst sundhedspersonalet i Danmark, siger hun.