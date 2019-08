Dropper jubilæum: Fester til porno-rap

Onsdag aften bød Smukfest i Skanderborg velkommen til den helt store jubilæumskoncert på Bøgescenerne, hvor blandt andre navne som Sanne Salomonsen, Aqua og D-A-D spillede op til dans i anledning af Smukfests 40 års jubilæum.

Men selvom kronprinsparret ankom til Smukfest onsdag, var det tilsyneladende ikke for at deltage i jubilæumskoncerten.

Han deltog nemlig i stedet i rapgruppen Suspekts koncert på Stjernescenen, som foregik samtidig.

Ekstra Bladet fangede kronprins Frederik på flere billeder under koncerten, hvor han hyggede sig i Lydtårnet sammen med et par gode venner og en masse øl. Her lyttede de til flere af Suspekts store (og noget beskidte) hits som 'Kinky fætter' og 'Sut den op fra slap'.

Kronprinsen dansede tilmed flere gange, mens han sang med på de hårde raprytmer med en øl i hånden.

Kronprins Frederik sammen med sin ven. Foto: Aleksander Klug

Overraskede gæster

Sidste år overraskede kronprins Frederik festivalgæsterne på Smukfest ved at gå på scenen med Nephew, og igen i år får kronprins Frederik altså også en bid af festivalen.

Onsdag eftermiddag ankom kronprinsen sammen med kronprinsesse Mary og parrets to ældste børn, prins Christian og prinsesse Isabella, til festivalen i Skanderborg, hvor Ekstra Bladet fik et glimt af dem.

Den royale familie ankom til backstageområdet bag P3 Teltet, hvor de blandt andre blev budt velkommen af komiker Simon Jul.

Både børnene og kronprinsesse Mary havde han dog ladet blive hjemme under koncerten med Suspekt.

Her ses kronprins Frederik i Lydtårnet under Suspekt-koncerten. Foto: Aleksander Klug

Kronprinsen har i bogen 'Under Bjælken' fortalt, at han har en stor forkærlighed for musik, heriblandt Nephew, som han var på scenen med sidste år. Og en del af den kærlighed går tilsyneladende også til Suspekt.