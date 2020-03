Efter aflyst Europæisk Melodi Grand Prix: Uvis fremtid for Ben & Tan

Tanne Amanda Balcells skulle sammen med Benjamin Tsimalona Rosenbohm have repræsenteret Danmark ved Eurovision Song Contest i maj i Rotterdam med deres sang 'Yes'.

Men som alt andet sjovt er Grand Prix'et aflyst på grund af corona, hvilket naturligvis ærgrer duoen Ben & Tan meget.

- Jeg er virkelig ked af det. Det er så ærgerligt, og vi aner ikke, hvad der kommer til at ske nu. De taler om, at Eurovision skal holdes i Rotterdam næste år, men vi ved ikke, om vi får lov at optræde, eller Danmark sender nogle andre, lød det fra den 22-årige sangerinde, efter hun havde fået beskeden om aflysningen.

Nu oplyser arrangøren af Eurovision Song Contest, at de europæiske artister ikke automatisk er kvalificeret til konkurrencen næste år. Det vil være op til medierne i de lande, der deltager, at beslutte, om årets deltager kan overgå til konkurrencen næste år, eller om der skal findes en ny. Det vil dog under ingen omstændigheder være muligt at optræde med samme sang, skriver EBU.

Knust Tan: - Jeg er i chok

Det er således op til DR at beslutte, hvorvidt Ben & Tan får lov at stille op i sangkonkurrencen i 2021.

DR oplyser til Ekstra Bladet, at de endnu ikke har taget stilling til, hvordan Melodi Grand Prix skal se ud til næste år, herunder også hvem der skal deltage. DR fik først fredag beskeden fra EBU, og de har derfor endnu ikke haft tid til at vurdere, hvordan de stiller sig til beskeden og Ben & Tans mulige deltagelse i 2021.

'De bør garanteres en plads'

Ben & Tans manager, Anders Fredslund-Hansen, har ligesom Ekstra Bladet fået beskeden, at DR endnu ikke har taget stilling til, hvorvidt Ben & Tan får lov at overgå til næste års konkurrence.

Han har dog en klar opfordring til DR.

- Jeg har drøftet det med Ben & Tan, og det, som jeg på deres vegne har opfordret DR til, er, at Ben & Tan skal inviteres med til det Danske Melodi Grand Prix til næste år med et wildcard, så de kan deltage i konkurrencen med en ny sang. At garantere dem en plads i showet, synes jeg burde være på sin plads. Så kan de få en chance på lige fod med ni andre deltagere, lyder det fra Anders Fredslund-Hansen.

- De er naturligvis ærgerlige over, at de ikke kan stille op med 'Yes', men de forstår også godt, at det ikke er interessant for nogen i 2021 at høre en sang, der er et år gammel. Men vi håber meget, at de kan få en chance til, hvis DR kører konkurrencen på samme måde som i år, og vi vil meget gerne, at de beslutter det ret hurtigt, da det vil give en lille smule energi tilbage til en ballon, der er punkteret, fortsætter han og tilføjer:

- Når det er sagt, har vi en sang, der går super godt og streamer rigtig godt. Det er vi rigtig glade for.

