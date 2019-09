Efter kritik: Nu fjernes omstridt scene fra Sanne-musical

Producenterne har beklaget direkte over for Anne Linnet

Der er blevet fjernet en kort scene i 'Sanne - The musical'. Det oplyses søndag i en pressemeddelelse.

Scenen udspiller sig mellem rollerne Sanne og Anne og er af flere medier beskrevet som indeholdende en krænkende handling.

Den omtalte scene er en fri fortolkning fra producenterne af en episode beskrevet i Anne Linnets selvbiografi 'Testamentet'.

Ifølge flere anmeldelser af musicalen beskrives det, at Anne Linnet voldtager Sanne Salomonsen i den pågældende scene. Det skriver Ritzau.

Beklager

Producenterne er kede af dette forløb og har beklaget direkte over for Anne Linnet.

Og for at undgå yderlige misforståelser er scenen nu blevet taget helt ud af forestillingen.

Det har dog aldrig været hensigten at antyde en krænkende handling, oplyses det.

'Jeg bakker 100 procent op om Anne, da det aldrig har været andet end ægte venskab, musik, fest og farver mellem os og aldrig med nogen form for tvang involveret', lyder det fra Sanne Salomonsen i pressemeddelelsen.

Sanne og Anne udtaler:

'Vi vil gerne understrege, hvor glade vi er for endnu en gang at mærke vores venskab tæt på og lykkelige for endnu engang at have stået på den danske musikscene sammen med Lis og med så overvældende en modtagelse. Tak for det!'.