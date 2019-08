Efter racisme-skandale: Tøjgigant hyrer ny chef

En striktrøje fra Gucci var i manges øjne racistisk, og derfor sætter modehuset stort ind for at være mere inkluderende for fremtiden

Eksklusive Gucci har ikke tænkt sig at ende i endnu en shitstorm, hvor de beskyldes for at være racistiske.

Det italienske modehus har nemlig hyret en ny person, der skal holde øje med mærkets indsats for at være mangfoldigt og inkluderende, skriver CNN.

Hun hedder Renée Tirado, og hun er ansat som global chef for mangfoldighed, rimelighed og inkludering.

Den nye chef er blevet ansat i kølvandet på, at det italienske luksusmærke kom i en katastrofal omgang modvind, da de i vinter satte en sort uldsweater med hul omkranset af røde læber til munden til salg.

Kritikerne beskyldte trøjen for at være såkaldt 'blackface'. Et udtryk, der refererer til hvide skuespillere eller musikere, der førhen sminkede sig til en karikatur på en sort person, hvilket i dag blive set på som racistisk.

Renée Tirado står nu i spidsen for at skabe og indføre en plan, der skal 'skabe en mere inkluderende og retfærdig arbejdsplads og øge arbejdsstyrkens mangfoldighed,' skriver Gucci i en pressemeddelelse.

Fremskynder planen

Gucci lavede allerede i februar, hvor skandalen rullede, en såkaldt inkluderingsplan, og ansættelsen af Renée Tirado i ledergruppen er endnu et skridt på vejen til at blive en mere mangfoldig virksomhed.

Og at blive beskyldt for 'blackfacing' har tydeligvis sat tankerne i gang hos modeskaberne, der har været nødt til at handle på massernes reaktioner.

'Som en organisation, der hele tiden lærer, har vi udfordret os selv de sidste par måneder ved at fremskynde vores vision om at udvikle en stærkere organisation,' udtaler Guccis administrerende direktør, Marco Bizzarri, i pressemeddelelsen

Renée Tirado kommenterer også sit nye job i pressemeddelelsen:

'Jeg er beæret over at blive en del af et firma, der sætter disse værdier, der ikke er til forhandling, i spidsen for deres forretningsmodel. Ikke fordi det er 'rart at have', men har det som et centralt aspekt i forretningsmodellen.'

Officiel undskyldning

Gucci undskyldte allerede for trøjen, der går under navnet 'Balaclava knit top black' (Elefanthue striktop sort, red.), og hev varen af hylderne kort tid efter, varen blev lanceret.

'Gucci undskylder dybt for den krænkelse, vi har skabt med vores balaclava-trøje i uld. Vi kan bekræfte, at trøjen med det samme er blevet fjernet fra vores onlineforretning og alle fysiske forretninger', skrev Gucci i en meddelse på Twitter og tilføjede:

Gucci deeply apologizes for the offense caused by the wool balaclava jumper.

We consider diversity to be a fundamental value to be fully upheld, respected, and at the forefront of every decision we make.

Full statement below. pic.twitter.com/P2iXL9uOhs — gucci (@gucci) February 7, 2019

'Vi betragter diversitet som en fundamental værdi, der skal opretholdes og respekteres. Og som skal være i front i forbindelse med alle beslutninger, vi tager. Vi arbejder hårdt på at øge diversiteten i vores organisation og ønsker at vende denne sag til en vigtig læring for Gucci-holdet'.

Gucci solgte trøjen for 5800 kroner.