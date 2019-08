Efter sex-ydmygelser: Gymnasier vil straffe elever

I 2018 kom det frem, at flere kvindelige gymnasielever følte sig krænket i forbindelse med de såkaldte 'puttemiddage', som ellers har været en fast tradition på flere danske gymnasier i Nordsjælland.

Det var særligt puttemiddagen på Rungsted Gymnasium, der vakte forargelse. Her havde drengene fra 3.g udvalgt 10-15 piger fra 1.g til at servere for sig, hvor de var iført hvide skjorter, sorte nederdele og rødt undertøj.

Pigerne blev blandt andet også udsat for forskellige former for udfordringer som lapdances og tequila-shots med tabasco samtidig med, det hele blev filmet.

Sidste år beskrev danske medier, hvordan nordsjællandske gymnasieelever holdt puttefester i Dyrehaven nord for København. Arkivfoto: Ritzau Scanpix/Linda Kastrup

Men det ser nu ud til at være et overstået kapitel. Samtlige Nordsjællandske gymnasierektorerer har nemlig besluttet, at de fremover vil sanktionere samtlige af de elever, der handler imod gymnasiets 'holdning og værdier', som blandt andet Ordrup Gymnasium skriver på deres hjemmeside

Det viser en rundringning til de nordsjællandske gymnasier, som Ekstra Bladet har foretaget på dagen, hvor mange gymnasier har første skoledag.

Slut med 'nedværdigende' arrangement

På Virum Gymnasium afholdte drengene sidste år en herremiddag, der kan ses på YouTube. Her går pigerne rundt og serverer til drengenes store begejstring.

Ifølge rektor Mette Kynemund var der på forhånd taget en snak med pigerne, hvor flere af skolens lærere var til stede.

Men nu er det altså også slut på Virum Gymnasium.

- Det er vigtigt, at arrangementer, der er nedværdigende for elever, ikke finder sted.

Så et arrangement som det, der blev afholdte sidste år, kommer ikke tilbage?

- Nej, det gør det ikke. Jeg vil også kunne gøre brug af sanktionsmuligheden over for elever, lyder det fra Mette Kynemund.

På Gammel Hellerup Gymnasiums hjemmeside, skriver rektor, Jørgen Rasmussen, at puttemiddage er 'ødelæggende for et gymnasium og det sociale fællesskab.' Skolens forbeholder sig nu retten til at reagere med sanktioner. 'Også selv om det foregår i privat regi,' står der.

På Rungsted Gymnasium, hvor historien om Anja Leightons oplevelser af en krænkende puttemiddag kom frem, ville rektor Ruth Kirkegaard først ikke sanktionere eleverne, men hun har efterfølgende skiftet mening.

- Vi kan ikke udelukke, at vi vil bruge de her regler, fortalte Ruth Kirkegaard til B.T i den forbindelse.

Sådan foregik putteritualet De smukkeste piger på Rungsted Gymnasium blev særligt udvalgt til at deltage i en audition uden for skolens område. - Vi blev stillet op på række, som var vi til et dyrskue. Som var vi småkager på et fad, der skal tages, forklarer Anja Leighton. Her kom de ind to og to foran hele den mandlige 3. g-årgang, hvor de konkurrerede mod hinaden for at komme med til puttemiddagen. Der var forberedt forskellige udfordringer som lapdance, drikke tequila-shots med tabasco i eller sutte på en agurk til brækrefleksen blev sat i gang, mens det hele blev filmet. Vinderne af auditionen fik lov til at servicere 3. g'erne iført dresscoden hvid skjorte, sort nederdel og rødt undertøj til puttemiddagen.

'De nødvendige sanktioner'

Eleverne kan i værste fald ende med en bortvisning.

Det fastslog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sidste år i et brev til gymnasierne. Styrelsen forventer, at gymnasierne er 'klar til konkret at tage de nødvendige sanktioner i brug' overfor elever, der arrangerer og holder puttefester,' stod der.

På Lyngby Handelsgymnasium Knord blev der sidste år hjemsendt 20 drenge, efter at det kom frem, at de havde lavet en grænseoverskridende invitation til en puttemiddag. Skolen oplyser, at de fortsat vil gøre brug af bortvisningsmuligheden, hvis der bliver afholdt puttemiddage.

På Espergærde Gymnasium har rektor Henrik Boberg Bæch udsendt et nyhedsbrev, hvor han forklarer, at alle ekskluderende udvælgelser og krænkelser vil blive sanktioneret i yderste konsekvens med bortvisning.

Rektor på Birkerød Gymnasium, Anders Koppenborg, forbød i 2018 1.g’erne at deltage i 3.g'ernes-middag. Skolen har nu arrangeret en middag, hvor 3.g'erne er i centrum, men uden at 1.g'erne skal servere.

- Vi vil strække os langt for, at det ikke sker - også med sanktioner, fortæller rektor Anders Koppenborg.

På Øregaard Gymnasium vil rektor Pia Nyring udelukke elever fra alle sociale arrangementer, hvis det sker.

- Vi har fundet ud af, at udelukkelse fra sociale arrangementer er en hårdere straf end bortvisning, siger Pia Nyring.

På Nærum Gymnasium slår rektor Niels Hjølund Pedersen fast, at gymnasiet 'vil gøre brug af de sanktioneringsmuligher, som studieordningen giver'.

På Ordrup Gymnasium skriver rektor, Søren Helstrup, at elever, der inviterer til puttemiddag, vil blive sanktioneret. Det fremgår af deres hjemmeside.

Aurehøj Gymnasium har lukket ned for pigemiddagen og inviterer i stedet til et almindeligt arrangement. Vicerektor Kasper Rolskov fortæller, at de vil gøre brug af sanktionsmuligheden - enten med pædagogisk irettesættelse eller bortvisning.

