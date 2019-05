Efter sikkerhedsbrist: Journalister sendes væk fra Eurovision

Et muligt sikkerhedsbrud skaber utryghed forud for finalen i Israel

Sidste nyt: Ekstra Bladet har også valgt at forlade arenaen på grund af situationen. Vi dækker dog naturligvis stadig konkurrencen udefra.

TEL AVIV (Ekstra Bladet) Omkring 750 journalister og fotografer dækker årets udgave af Eurovision Song Contest. Men her til finalen er der knapt så mange til stede.

Flere reportere fra Norge, Sverige og Finland er af deres redaktører blev bedt om at dække showet fra et andet sted i Tel Aviv i stedet for at opholde sig nær sangkonkurrencen.

Årsagen er ifølge de skandinaviske medier, at der har været en alvorligt sikkerhedsbrist omkring Eurovision-arenaen, som traditionelt betegnes som oplagt mål for terror.

Det ser du ikke på tv: Leonora efterlader stole-kaos

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT havde to mænd i torsdags held til at skaffe sig adgang til Eurovision-området, hvor pressen sidder. Hændelsen bekræftes af European Broadcasting Union, EBU, overfor den svenske avis Aftonbladet.

Episoden har fået avisen og det svenske nyhedsbureau til at trække deres folk væk fra presserummet i aften, og en et finsk medie har netop bedt medarbejderne om at tage mod deres hotel.

Ifølge Aftonbladet er de to mænd gået ind ad en nødudgang, som Ekstra Bladets journalist og fotograf sidder kun tre meter fra. De gik ubemærket ind omkring en time inde i torsdagens semifinale, hvor Leonora sang Danmark i finalen.

Foto: Anthon Unger

DR-boss: Vi føler os trygge DRs underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, havde ikke hørt om sikkerhedsproblemerne, da Ekstra Bladet lørdag aften talte med ham. - Jeg kan bare sige, at vi har følt os trygge hele vejen igennem, siger han om den danske delegation. Også Leonora, der med danske briller er aftenens hovedperson, føler sig tryg. - Jeg ved, at de holder rigtig godt styr på sikkerheden her i Israel, så jeg føler mig fortsat tryg, siger hun til Ekstra Bladet.

De to mænd har angiveligt filmet rundt i pressecenteret, inden de ifølge øjenvidner forsvandt ud på et toilet. Derefter blev der tilkaldt sikkerhedsvagter. Det skriver vg.no.

Her gemte de to personer, der trængte ind, sig. Foto: Anthon Unger

Et Eurovision er normalt lig med ufattelig stor sikkerhed. Skal man ind på området, skal akkrediteres, og man skal synligt bære et stort plastikkort om halsen med billede på.

Derudover bliver tasker og poser gennemtjekket og skannet som i en lufthavn. Der er strikse regler for, hvad man ikke må have med ind - væsker blandt andet.

Se også: Springer ud som strandbabe: Sådan har du aldrig set Emmelie før

Men her i Israel går de ikke så højt op i det. Hvis man lyner sin proppede taske op, tager de et hurtigt kig i toppen, og er de tilfredse med det. Gennemskanningen går de heller ikke voldsomt op i.

Siden de to mænd trængte ulovligt ind, er sikkerheden ifølge EBU skærpet, skriver vg.no. Den norske avis er dog ikke sikker på, at det er nok og er derfor ikke til stede i presserummet lørdag aften.