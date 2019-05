Efter skandale-optræden: Norsk stjerne tilbageholdt

Da Madonna indtog scenen i pausen på Eurovision-finalen lørdag aften, var det i selskab med et par dansere, der havde et israelsk og et palæstinensisk flag syet på ryggen.

Den slags falder ikke i god jord hos de israelske myndigheder, og nu fortæller den ene af danserne, norske Mona Berntsen, at hun blev afhørt på vej ud af landet. Det skriver VG.

- I lufthavnen sendte de mit pas rundt, og jeg blev tilbageholdt og afhørt af sikkerhedschefen i over halvanden time. Jeg måtte fortælle hele min livshistorie, om mine grunde til at rejse til arabiske lande, om mine religiøse tilhørsforhold og mine familieforhold, skriver hun i et opslag på det sociale medie Instagram.

- Alt dette angiveligt fordi jeg i min optræden bar et flag, som en kommentarer på den nuværende konflikt og for at promovere fred, sammenhold og frihed. Jeg kan slet ikke forestille med den overvågning og undertrykkelse det palæstinensiske folk lever med på daglig basis.

Roser Madonna

Den norske stjernedanser er dog ikke sur på Madonna, som hun takker for at give hende muligheden for at være en del af budskabet og vise det palæstinensiske flag for flere hundrede millioner TV-seere verden over.

VG har talt med danserens manager, Nassir Achour, som ikke ønsker at kommentere på sagen, men beklager at tilbageholdelsen fandt sted.

- Hun var der med et godt budskab, så det er træls, at hun endte i en sådan situation med den usikkerhed, siger han.

Madonna selv kom med følgende udtalelse oven på sin kontroversielle optræden:

- Jeg vil aldrig stoppe med at spille musik for at tilpasse mig en politisk dagsorden, og jeg vil heller ikke stoppe med at snakke om brud på menneskerettighederne, uanset hvor i verden de sker.

Mona Berntsen ses her til højre i billedet iført den famøse flagdragt. Foto: Orit Pnini/Ritzau Scanpix

