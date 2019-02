Efter skilsmisse: Færdig med kærligheden

Det var en glad og storsmilende Kirsten Siggaard, Ekstra Bladet mødte forud for dansk Melodi Grand Prix lørdag aften.

Hun glædede sig til at se det stort anlagte show i BOXEN i Herning, men det var ikke det eneste, hun havde at smile af.

Hendes karriere som sangerinde kører nemlig på skinner for tiden.

'Skandaløst' Melodi Grand Prix: - Jeg forstår det ikke

- Der er stadig en del Grand Prix i mit liv i bølger. Jeg har givet fire Grand Prix-koncerter i julen sammen med Søren Bundgaard. Og så har jeg premiere på en carbaret på Det Ny Teater på tirsdag. Det er Edith Piaf, og det er en stor kærlighedshistorie med, hvad der er af møde og intens kærlighed. Det bliver godt. Vi har allerede solgt en masse billetter, sagde en glad Siggaard på den røde løber.

Kirsten Siggaard mødte op på den røde løber med sin søn og svigerdatter. Foto: Mogens Flindt

For travlt til kærlighed

Kirsten Siggaard meldte i januar sidste år ud, at hun skulle skilles fra sin ægtemand, Jørgen Andersen, som hun havde været sammen med i 38 år.

Men Grand Prix-lengenden har endnu ikke kastet sin kærlighed på en ny. Faktisk har hun slet ikke tid til kærligheden, som hun derfor ifølge hende selv er 'færdig med' for en stund.

Vælter ind med klager: - Det er snyd

- Nej, jeg har så travlt med arbejde lige nu, så jeg får al den kærlighed, jeg har brug for på mit arbejde. Jeg har ikke en ny mand - jeg får det på arbejde, sagde hun med et stort smil.

Kirsten Siggaard har i et interview med Billed-Bladet tidligere fortalt, at hun nyder at være alene.

- Det er ikke kedeligt at være single. Det er faktisk, som det plejer at være. Jeg har altid haft et behov for at være mig selv i perioder, sagde hun til ugebladet.

Kirsten Siggaard, der oprindeligt er bankuddannet, blev kendt i den brede offentlighed, da hun stillede op i Dansk Melodi Grand Prix 1983.

Hun deltog siden hvert år frem til 1990, dog med undtagelse af 1989. Sammen med Søren Bundgaard vandt hun i 1984 med 'Det' lige det', i 1985 med 'Sku' du spørg' fra no'en', og i 1988 med 'Ka' du se hva' jeg sa'. De to udgjorde sammen duoen Hot Eyes.