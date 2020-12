Efter sygdom: Nu er der nyt

Fans af underholdningsprogrammet 'Vild med dans' kan drage et lettelsens suk, efter værtinden Sarah Grünewald nu melder sig klar til danseprogrammet, der vises i aften.

Værtinden havde ellers mere eller mindre mistet stemmen, hvilket hun fortalte på sin Instagram-profil.

- Jeg har gået og passet lidt på min stemme i dag af gode grunde, fortalte hun, mens man tydeligt kunne høre, at hun var påvirket af stemmens svækkelse.

Når hun det?

Til B.T. fortalte Sarah Grünewald, at det ligger til familien at miste stemmen om vinteren, men en værtinde uden stemme er ikke meget værd. Derfor kan både produktion og seere drage et lettelsens suk.

Sarah Grünewald melder sig klar til aftenens udsendelse. Foto: Mogens Flindt

På Instagram melder Sarah Grünewald sig nemlig klar til aftenens strabadser.

'Jeg springer dog i stiletterne igen, vi ses nemlig kl. 20.35 på TV2 i aften til Vild med dans', skriver hun.

I sin story uddyber hun:

'Nå, ingen corona, ingen halsbetændelse. Ikke noget. En stemme der er på vej tilbage, det er virkelig dejligt. Jeg var lige hos lægen, og jeg har bare en god gammeldags forkølelse, tror jeg. Nu skal jeg hjem og pleje mig selv og have en masse ingefær, hvidløg, chili og alt det gode gamle, og så skal jeg putte mig og se en eller anden god serie'.