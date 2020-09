Efter voldsom kritik: Nu reagerer DR

Sagerne om sexisme ruller i mediebranchen, efter Sofie Linde til Zulu Comedy Galla stod frem og fortalte, at hun var blevet udsat for sexisme i sin tid på DR.

Det fik først og fremmest seks ansatte fra TV2 til at skrive et støttebrev, hvor de forklarede, at også de havde oplevet sexisme i mediebranchen. Over 1600 kvinder endte med at skrive under.

Onsdag kom det så frem, at ti kvinder, der tidligere har været ansat i DR som praktikanter, har sendt et brev til deres tidligere arbejdsplads, hvor de fortæller, at også de har været udsat for sexisme og krænkende adfærd i deres tid på DR i perioden 2015-2019.

Kvinderne ønsker med brevet at få gang i en undersøgelse i DR Nyheder, hvor der bliver sat fokus på den sexistiske kultur.

'Jeg er stikhamrende tosset, skuffet, men mest af alt virkelig ked af det over, hvordan DR har behandlet mig og ni andre kvinder i en verserende sag i DR Nyheder. Og så er jeg oprigtigt bekymret for, at andre kvinder ikke får den hjælp og støtte, de SKAL have, når/hvis de samler mod til at række ud til ledelsen og HR i sager om sexchikane,' skrev en af underskriverne ved navn Shani Pedersen på sin Facebook-profil i forbindelse med brevet og langede derfor ud efter DR, som hun ikke mener gør nok i sager om sexisme.

Du kan læse hele opslaget herunder:

Vil tage fat i kulturen

Til Ekstra Bladet oplyser DR, at DR's nyhedsdirektør, Sandy French, i kølvandet på brevet nu vil indkalde til møde og tale med alle ansatte i DR Nyheder for at forbedre kulturen.

Hun vil starte med nuværende og tidligere praktikanter, elever, underskrivere af Sofie Linde-brevet og siden andre ansatte.

'Vi er nødt til som moderne virksomhed også at tage fat i den kultur, vi har. Er den tidssvarende? Er vi sikre på, at vi er fulgt med tiden? Er det som måske var ok for ti eller tyve år siden, men som ikke hører hjemme i dag, ryddet ud af redaktionerne?', lyder det blandt andet i en mail fra Sandy French sendt til de ansatte, som Journalisten og Ekstra Bladet har set. 'Vi skal sikre, at retningslinjer og regler for den gode opførsel ikke kun er ord på papir, men er det der efterleves og opleves i virkeligheden', siger hun videre. 'Det betyder helt konkret, at jeg vil bede vores elever og praktikanter om at give mig et indblik i, hvad det er for en kultur man oplever, når man som ung kommer til DR Nyheder som en del af sin uddannelse'. I mailen understreger Sandy French, at meningen med mødet, hvor alle er velkomne uanset køn, ikke er at gå ind i konkrete personalesager, men i stedet at arbejde med at sikre en ordentlig kultur i fremtiden.

'Ked af det'

Ekstra Bladet har været i kontakt med DR's hr-chef, Nanna Ambildstrøm, der fortæller, at hun er ked af, at kvinder som Shani Pedersen ikke føler, der bliver gjort nok fra DR's side i sager om sexisme.

'Jeg er ked af, hvis nogen skulle have den oplevelse. Vi er meget optagede af at behandle alle henvendelser om seksuelle krænkelser seriøst og ordentligt. Vi er fuldstændig opmærksomme på, at det kræver mod at henvende sig i sager af den karakter,' skriver hun i en mail til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Personalesager er fortrolige, og derfor er der en del af vores arbejde, som ikke er synligt for den, der anmelder krænkelsen. Hr-afdelingen inviterer nu hende til et møde, hvor de vil lytte til hendes kritik og opfattelse. Den konkrete sag kan vi i sagens natur ikke kommentere,' skriver hun videre.

Ti kvinder i klagebrev til DR: Udsat for sexisme

- Det bliver jo blandt andet kritiseret, at folk skal stå frem med navn, før der kan laves en sag. Hvad tænker I om det?

'Vi har et ansvar for at sikre, at alle parter behandles ordentligt, og at der sker en fair og grundig behandling af sagen. Dette indebærer blandt andet, at den medarbejder, der er anmeldt for at krænke andre, ikke alene får forelagt de konkrete anklager, men også navnet på den, som er kommet med beskyldningerne', skriver hr-chefen og fortsætter:

'En sag af denne karakter kan have alvorlige ansættelsesretslige konsekvenser for den pågældende, og derfor skal vedkommende have mulighed for at forklare sig på et oplyst grundlag. Det følger af forvaltningsloven, at DR som offentlig myndighed skal partshøre om en anmelders identitet. Dette har bl.a. ombudsmanden udtalt i konkrete sager. Kun ved tungtvejende hensyn kan identiteten skjules. Den del vil bero på konkret vurdering,' skriver hun videre.

DR reagerer nu på klager fra ti kvinder. Foto: Jens Dresling

- Hvordan vil I så sikre jer, at kvinder er trygge ved at henvende sig til jer om sager som disse?

'Vi gør meget ud af at gennemføre en grundig og ordentlig proces, herunder at sagerne behandles fortroligt og af en smal kreds. Vi sikrer, at pågældende har støtte fra bisidder og/eller pågældendes chef. Medarbejdere har desuden mulighed for at benytte sig af eksterne psykologer. Derudover kan det komme på tale at iværksætte andre foranstaltninger for at sikre det fremtidige arbejdsmiljø, for eksempel i forhold til at de to parter ikke skal have daglig gang samme sted i DR.'