Eks-paradiso taget i billetfusk: Giv os vores penge tilbage!

Den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Nathja Pusle Borowiec har fået en alvorlig lortesag på halsen.

For en måned siden lagde hun et opslag op på sine sociale medier, hvor hun lovede folk vip-billetter til den næsten udsolgte 'Vi elsker 90'erne' i Rødovre, der afvikles på lørdag, mod en betaling på 1500 kroner pr. billet.

Det benyttede flere sig af, men problemet er, at billetterne slet ikke er i salg.

Samtidig afviser 'Vi elsker 90'erne' at have noget som helst med Nathja Pusle Borowiec at gøre.

Derfor kæmper flere nu for at få deres penge igen fra eks-paradisioen, der over for Ekstra Bladet fortæller, at hun selv er blevet snydt.

I opslaget, som kan ses herunder, skrev Nathja:

'Lige nu kan sørge for at I får et vanvittigt godt tilbud. VIP billetter, får du har adgang til det helt rigtige VIP område, Fri bar, mad, overdækket terrasse næsten ved siden af scenen, der er egne toiletter, rød løber og masse kendte mennesker. Det er billetter, som ikke er nogle, man kan få fat i online. Normalprisen er 3.000 kroner cirka, MEN hvis du sender mig en besked, så kommer jeg med et virkelig godt tilbud. Pengene skal overføres med det samme. Billetten får man 2 uger før arrangementet i Rødovre.'

Trods lovning på at billetterne ville blive sendt 14 dage før arrangementet starter, oplyser flere købere til Ekstra Bladet, at de aldrig har modtaget dem.

Efter at have sendt Nathja Pusle Borowiec flere rykkere er tålmodigheden nu sluppet op.

Foto: Privat

Lugtede af snyd

Blandt dem, der købte billetter, er den tidligere 'Divaer i junglen'-deltager Dennis Roed, der købte fire billetter til en samlet pris på 6000 kroner.

Ekstra Bladet har set dokumentation for, at han har overført pengene til Nathja Pusle Borowiec, men han har hverken set billetter eller penge siden.

- Det lød som en meget god aftale, så jeg spurgte, hvordan jeg kunne være sikker på, at hun ikke snød mig. Og der sagde hun, at hun ikke var interesseret i at få sit navn negativt ud i pressen, fordi hun reklamerer for ting på sociale medier. Så jeg valgte at stole på hende, sukker han.

Dennis Roed (nummer to fra højre) da han deltog i 'Divaer i junglen'. Foto: TV3

Dennis Roed blev først lovet, at billetterne ville komme 14 dage inden arrangementet. Da dagen kom, lød beskeden nu pludselig, at billetterne først ville komme en uge senere.

- Så kunne jeg godt mærke, at det begyndte at lugte lidt af snyd. Jeg gav hende indtil mandag, altså i går, men så lød det, at billetterne ikke var frigivet endnu. Jeg kontaktede derfor en, der er med inde over arrangementet, hvor beskeden lød, at de ikke kendte noget til det, siger Dennis Roed.

Dennis Roed modtog to kvitteringer per mail på, at pengene var modtaget. Men ingen billetter. Foto: Privat

Billetter for 9000 kroner

Han er ikke alene. Cecilie Kjærsgaard har sammen med sine veninder en fast tradition med at tage til 'Vi elsker 90'erne', men i år valgte de at opgradere deres sædvanlige 'drink & dance'-billetter, da de så 'tilbuddet' fra Nathja Pusle Borowiec. I alt har de seks veninder overført 9000 kroner til den tidligere paradiso.

- Det er rigtig mange penge, når man er på SU, og det er vi næsten alle sammen. Vi overførte til hende 30. april, og hun lovede, at billetterne ville komme 14 dage før. Vi ender med at rykke hende seks-syv-otte gange for de her billetter, og hun lover os, at de nok skal komme. Nu gider vi ikke mere, siger Cecilie Kjærsgaard.

Hun kontaktede derfor 'Vi elsker 90'erne', der kunne give hende den nedslående melding, at den omtalte type billetter slet ikke er i salg.

- Der tænkte jeg bare 'det er løgn'. Vi har alle sammen levet på randen for at kunne komme med til det her.

- Hvordan har du det med, at du er blevet snydt?

- Hun lovede os så sent som i går aftes, at vi nok skal få vores penge tilbage, men det har vi efterhånden skudt en hvid pil efter. Jeg føler mig dum, naiv og mildest tale som en idiot. Jeg tror ikke, vi ser de penge igen, men jeg håber det, så vi stadig kan nå med til festen, siger Cecilie Kjærsgaard.

Hun og veninderne vil politianmelde den tidligere realitydeltager, hvis ikke pengene dukker op.

Arrangør: Billetterne eksisterer ikke

Hos 'Vi elsker 90'erne' er man bekendt med sagen.

- Vi er ved at finde hoved og hale i det her, men det virker, som om hun har solgt nogle billetter, der slet ikke eksisterer. Vores vip-billetter er kun til inviterede gæster og sponsorer. Der er ikke nogle, vi går i salg med, siger arrangør Riffi Haddaoui.

Han ærgrer sig gevaldigt over sagen, som han selv blev gjort opmærksom på, da folk begyndte at skrive i arrangementets indbakke på Facebook.

- Vi fik nogle henvendelser fra folk, der ville vide, hvor indgangen var, og hvornår billetterne kom, og der var vi ét stort spørgsmålstegn. En af dem sendte så et billede fra Instagram, hvor vi kunne se, at der blev solgt billetter. I alt har vi fået fire-fem henvendelser i indbakken, men vi ved ikke, hvad omfanget er, fortæller han.

Riffi Haddaoui bekræfter over for Ekstra Bladet, at Nathja Pusle Borowiec ikke har noget som helst med salg af billetter til arrangementet at gøre.

- Hele året rundt gør vi rigtig meget ud af at sige, at folk skal købe deres billetter hos Ticketmaster, der er det officielle sted for salg af billetter. Der er rigtig mange, der bliver snydt hvert år, men vi har ikke set det på denne her måde med VIP-billetter før. Som regel er det noget med, at samme billet sælges flere gange. Vi anbefaler derfor vores gæster, at de køber deres billet fra de officielle kanaler.

Riffi: Betal tilbage

Riffi Haddaoui fortæller, at han har skrevet til Nathja Pusle Borowiec og opfordret hende til at betale folk deres penge tilbage. Men mere vil man fra arrangørens side ikke gøre.

- Vi går ikke videre med sagen. Det er en sag mellem dem, der har købt billetterne, og sælgeren. Hvordan de får løst det, det er ikke noget, vi er interesseret i at blande os i, siger han.

Dog sender han en lille håndsrækning til de, der er berørt.

- I skrivende stund er der lige under 100 drink & dance-billetter tilbage, men vi går ind og reserverer 20-30 stykker til de her mennesker. Vi skal nok sørge for, at der bliver plads til dem, hvis de vil købe dem hos os, siger Riffi Haddaoui, der regner med at kunne melde udsolgt til arrangementet i aften eller i morgen.