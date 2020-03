Eksklusive billeder: Sådan fejrede de sejren

Tanne Amanda Balcells virker som en pige, der kan lide at feste.

Natten til søndag var der i den grad noget at feste for for den 22-årige sangerinde. Lørdag aften vandt hun som bekendt Dansk Melodi Grand Prix sammen med 17-årige Benjamin Tsimalona Rosenbohm som duoen Ben & Tan.

På grund af coronavirus var publikum afskåret fra at overvære deres sejr i Royal Arena, og den planlagte efterfest i arenaens foyer var aflyst. Men det holdt ikke Ben og bestemt heller ikke Tan fra at feste igennem, da sejren var kommet i hus.

Som det eneste medie var Ekstra Bladet med, da Ben & Tan hyggede sig gevaldigt på Stempel Bar på Istedgade i København.

Da Ben & Tan blev udråbt som vindere, bedyrede Tanne, at hun nu skulle have tequilashots, og det løfte holdt hun i den grad.

- Jeg har ikke fattet endnu, at vi har vundet, sagde Tanne med et smil fra baren, hvor hun sad og hyggede sig med en gruppe veninder.

- Nu skal den bare have fuld gas. I morgen har jeg nok tømmermænd, sagde hun med et grin, inden Benjamin slog sig til selsabet.

Tanne ville have tequilashots. Som sagt, så gjort. Foto: Anthon Unger

Benjamin måtte nøjes med sodavand på baren, da han trods alt stadig kun er 17 år. Foto: Anthon Unger

På Stempel Bar havde også flere af de andre deltagere fra årets Grand Prix fundet vej til våde varer og vuggende rytmer.

Yes! Nu skal vi have sodavand og tequila

- Det har været en meget særlig og speciel aften på mange måder. Men det har været sjovt, og vi nød det, men det er også dejligt at kunne slappe af nu, sagde Maja fra Maja og de sarte sjæle, da vi mødte hende i baren, hvor hun sad og nød en øl.

Også Kenny Duerlund fejrede aftenens strabadser på den københavnske bar.

- Det har været vildt, og det har været en rutsjebanetur, men alt det, der er sket, har også ført os tættere sammen. Så nu er det dejligt at kunne fejre det, sagde han til Ekstra Bladet.

Her ses sidste års vinder, Leonora, sammen med trommeslager Ihan Haydar og en veninde. Foto: Anthon Unger

Majas sarte sjæle havde også overskud til at tage en øl efter lørdagens Grand Prix. Foto: Anthon Unger

Tidligere Eurovision-vinder Emmelie de Forest var også kommet for at fejre Ben & Tans sejr. Foto: Anthon Unger

Kenny Duerlund sammen med sin ven. Foto: Anthon Unger

Jasmin Rose og RoxorLoops, der stod bag sang nummer ti. Foto: Anthon Unger

Herunder kan du se mange flere billeder fra festlighederne:

Tanne tager et shot med deltageren Emil, der fik en tredjeplads. Foto: Anthon Unger

