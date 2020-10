Ekspert skeptisk over festival-strategi

Festival-entusiaster over hele landet har denne uge fået nyt håb om igen at kunne finde gummistøvlerne frem og klappe festivalstolen op i 2021, efter en udmelding fra brancheorganisationen for de danske festivaler, Dansk Live, som har en strategi klar.

Planen er at skabe såkaldte testbobler på festivalerne, hvor man skal fremvise en negativ coronatest for at få adgang til pladsen.

Men ifølge Hans Jørn Kolmos, som er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, skal man ikke begynde at glæde sig for hurtigt.

Han forklarer over for Ekstra Bladet, at de hurtige test, man anvender i dag, ikke er ligeså følsomme som de test, man anvender på hospitalerne.

Derfor kræver planen ny teknologi, vurderer han.

- De (hurtige test, red.) tager toppen og filtrerer de mest smittefarlige fra, så det er ikke det samme som at sige, at de ikke kan bruges, for det kan de jo godt. Men man må bare sige, at de tager altså ikke alle smittede med. Det, der kan være spørgsmålet nu, er, om der når at blive udviklet nogle test, der er så følsomme, så de kan matche de test, vi laver på hospitalerne og i testteltene, siger han og tilføjer:

- Hvis man kan nå at udvikle en sådan teknologi, ville det jo være fint, for så kan vi komme på festival og til koncert igen, og det ville jo være alle tiders, siger han.

Roskilde Festival fyrer 17 medarbejdere

Vant til mange mennesker

Hans Jørn Tolmos vil ikke afvise, at en sådan teknologi kan udvikles i tide, men understreger også, at han ikke har den tilstrækkelige indsigt i udviklingsprocessen til at kunne sige det med sikkerhed.

Hos Dansk Live anerkender man, at løsningen med testbobler ikke kan stå alene, men skal suppleres med smitteopsporing og hygiejnetiltag, og det har man tillid til, at festivalerne kan løfte.

- Festivalfolkene er jo eksperter i at håndtere store menneskemængder. Det er det, der giver os en stor tro på, at det her kan lade sig gøre, siger sekretariatschef for Dansk Live, Esben Marcher, til TV2.

Nu koster en billet 3000 kroner

Esben Marcher understreger over for Ekstra Bladet, at der ikke er tale om en endelig plan, men om en proces, som branchen er i.

- Det er en proces, der er i gang. Vi har måttet anerkende, at der ikke er nogen løsninger, der bliver givet fra sundhedsmyndighederne eller politikernes side, så derfor er vi selv gået i gang med at uarbejde nogle løsninger, som kan sikre, at vi kan have festivaler næste år, siger han.

- Ekspertens vurdering lyder, at den teknologi, der findes i dag, ikke er god nok. Hvad har I gjort jer af overvejelser om det?

- Man kan sige, at der rigtig mange eksperter og forskellige meninger, men vi ved godt, at de her test jo ikke er guldstandarden, som det man bruger i sundhedsvæsnet. Men vi er fortrøstningsfulde omkring, at der er så meget udvikling på området, at når vi kommer hen til festivalsæsonen 2021, vil teknologien have arbejdet for os, siger han og tilføjer:

- Det skal selvfølgelig også ske i samarbejde med dem, der tager beslutningerne, og det er jo deres valg, om vi får lov til at holde festivaler eller ej.

Smukfest, der i ugens løb har meldt ud, at de er klar til at afholde festivalen, selv hvis coronavirussen fortsat er iblandt os i 2021, har ikke ønsket at kommentere sagen over for Ekstra Bladet. De henviser til de interviews, de har givet i ugens løb med blandt andre TV2.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Roskilde Festival, der oplyser, at de endnu ikke kan komme med konkrete bud på, hvordan en festival i 2021 kunne se ud.

De oplyser dog, at de fortsat er optimistiske i forhold til at afholde festivalen.