Europæisk Melodi Grand Prix aflyst grundet coronavirus

'Det er med stor ærgrelse, at vi er nødt til at annoncere aflysningen af Eurovision Song Contest 2020 i Rotterdam.'

Sådan indledes der i en pressemeddelelse, som organisationen bag Eurovision, EBU, netop har sendt ud.

Her lyder det, at man over de seneste uger har søgt flere alternative løsninger for at få afviklet musikkonkurrencen, der egentlig skulle afholdes i Holland i midten af maj, men det har ikke været muligt.

I pressemeddelelsen angives spredningen af coronavirus i Europa og myndighedernes restriktioner som årsag.

'Helbredet for artister, medarbejdere, fans og besøgende, såvel som situationen i Holland, Europa og verden, er i vore tanker', fortsættes der.

Det er første gang siden 1956, at Eurovision ikke afvikles.

DR: Giver god mening

Beslutningen er selvfølgelig ærgerlig, men nødvendig, lyder det for Jan Lagermand Lundme, der er redaktør for underholdning på DR.

- Meldingen fra EBU, som vi netop har modtaget, er at Eurovision Song Contest 2020 er aflyst. Set i lyset af situationen i Europa giver det jo god mening. Lige nu skal alle kræfter bruges på at komme coronavirus til livs. Det er selvfølgelig superærgerligt, også for Ben & Tan, der skulle have været afsted for at forsvare de danske farver i år. Men jeg tror, at alle kan se, at det er den rigtige beslutning. Når vi har nærmere detaljer, kommer vi selvfølgelig med flere oplysninger, siger han.

Ben & Tan skulle have repræsenteret Danmark i konkurrencen i maj. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Hos Eurovision begræder Jon Ola Sand, der er executive supervisor, beslutningen, som har været nødvendig.

- Vi er meget stolte af Eurovision Song Contest, der i 64 år har samlet mennesker over hele Europa. Og vi er dybt skuffede over denne situation, siger Jon Ola Sand.

Det oplyses samtidig, at man håber at afvikle konkurrencen i Rotterdam i 2021.

- Vi er meget kede af denne situation, men jeg kan love jer; Eurovision Song Contest vil komme tilbage stærkere end nogensinde, siger Jon Ola Sand.