Eurovision afgjort: Storfavoritten vinder

TEL AVIV (Ekstra Bladet) Med kåringen af storfavoritten Holland som vinder af Eurovision Song Contest slutter et langt eventyr for danske Leonora Jepsen.

Tillykke til Holland og Duncan Laurance. Foto: Ritzau Scanpix

Siden hun vandt Dansk Melodi Grand Prix i i februar måned, har hendes liv handlet om 'Love is Forever'. Nu er det slut - i hvert fald i konkurrence-sammenhæng.

Igen og igen har hun øvet sangen i EXPO-arenaen i Tel Aviv, og den 20-årige danske sangerinde nød til fulde at synge sangen en sidste gang i lørdag aftens finale for 7200 tilskuere.

Efter sikkerhedsbrist: Journalister sendes væk fra Eurovision

- Det var helt fantastisk! Der var fedt at mærke opbakningen i salen, og det var fedt at se stjernehimlen, lød det fra Leonora Jepsen umiddelbart efter sin optræden, hvor hun fik hjælp af tilskuernes mobiler til at skabe en ekstra flot stemning og scenen i salen.

Men selvom det var fedt, var det også lidt vemodigt for Leonora Jepsen.

- Det var den sidste optræden. Trist, for jeg kunne godt gøre det igen i morgen!

Se også: Pilou Asbæk gør comeback i Eurovision

Det kan godt være, at det ikke blev til en sejr til Leonora Jepsen - sådan helt officielt! Men for Madonna, der kom forbi årets Eurovision for at kaste lige stjernestøv over arrangementet, var alle deltagerne vindere. Så den bemærkning kan Leonora da tage med hjem i stedet for trofæet.

Sådan klarede Danmark sig Juryerne gav med 69 point Leonora en 11. plads. Fra seerne blev det til 51 point. Det gav samlet en plads som nummer 12 ved Eurovision Song Contest 2019

Eurovision kan være noget af en sejtrækker at komme igennem for seerne. Afstemningen er lang som et ondt år, men det var ikke kun i forbindelse med afgørelsen, at tålmodigheden blev testet.

Det gjorde den for alvor, da Madonna indtog scenen. Hele to sange skulle hun plage de op mod 200 millioner seere med. Hun startede med at synge megahittet 'Like A Prayer' - eller forsøge at synge, for hun ramte ikke en tone rent. Det var direkte ydmygende at overvære.

En my bedre blev det, da hun skulle optræde med sin nye single 'Future', for der var autotune tydeligvis sat til. Nogen fremtid har Madonna dog næppe efter den sørgelige omgang, der fik de sociale medier til at koge.

Det ser du ikke på tv: Leonora efterlader stole-kaos

Holland og sangeren Duncan Laurence har i ugevis været favorit til at vinde Eurovision 2019. Bookmakerne gav ham 45 procent chance for at vinde, men nærmeste forfølger, Australien, kun stod til at have 13 procent chance for en sejr.

Det var dog mellem Holland og Sverige det stod til aller sidst, og det var altså Duncan Laurence, der vandt Eurovision Song Contest 2019.