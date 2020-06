Fællessang på DR bliver uden Phillip Faber

Selv om coronaudbruddet er ved at slippe sit greb herhjemme, fortsætter DR's fællessang - fremover ved særlige lejligheder, hvor vi har tradition for at synge.

Så i anledning af sankthans - tirsdag 23. juni - inviterer DR1 og P2 til fællessang, oplyser DR i en pressemeddelelse.

Mads Steffensen står i spidsen for programmet, mens det bliver Mathias Hammer, der til daglig er vært på P2, som sidder foran tangenterne i Koncerthuset, hvor han får besøg af syngende gæster som Dorthe Gerlach, Silas Holst og Julie Steincke samt DR Juniorkoret.

Under de tidligere udsendelser har det været Phillip Faber, men han spiller samme aften koncert i Aalborg og kan derfor ikke være med.

Rundt om i sommerlandet synger blandt andre Kurt Ravn, Michael Carøe og Erann DD for, mens Jørgen Thorup, Michael Hardinger og Kim Daugaard fra Shu-bi-dua synger deres egen udgave af sankthans-klassikeren 'Midsommervisen'.

Det er ikke Phillip Faber, men derimod P2-værten Mathias Hammer, som sidder foran tangenterne i 'Fællessang - sankthans', der desuden har Mads Steffensen i front. Foto: Ritzau Scanpix

Derudover er der båltale ved Peter Mygind, oplyser DR1's programchef, Anne Garlichs.

- Sankthans er en traditionsrig aften, og nu hvor de store bål er aflyst, har DR en vigtig opgave i at binde de mange små fællesskaber omkring bålet i haven sammen til fornemmelsen af et kæmpe bål. Og her gør fællessangen en vigtig forskel, siger hun i pressemeddelelsen.

Også på P2 er der sankthans-fællessang, når P2 Koncerten i ét langt koncertforløb fletter fællessange fra den danske sangskat, instrumentale passager og korsatser sammen med vært Charlotte Nørby i spidsen.

Tv-udsendelsen 'Fællessang - sankthans' bliver sendt på DR1 tirsdag aften klokken 20, hvorefter der er båltale ved Peter Mygind klokken 21.15.

Radioprogrammet 'P2 Koncerten – Sankthans med Anderskov, DR Vokalensemblet og dig!' kan høres fra klokken 19.20 på P2.