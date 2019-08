Færdig på populært program: - Jeg er rigtig ked af det

Efter 19 år har DR valgt at lukke det populære cykelprogram 'Aftentour', som bliver sendt om aftenen under cykelløbet Tour de France og opsummerer højdepunkter for dagens etaper.

Lukningen sker som en del af de millionbesparelser, som koncernen skal gennemføre de kommende år. Som konsekvens deraf har DR valgt at frasige sig rettighederne til programmet.

Og lukningen af programmet betyder også et farvel til sportsværten Tina Müller, der har været vært på programmet i år.

- For at være helt ærlig, så er jeg rigtig, rigtig ked af, at vi (DR, red.) ikke har rettighederne mere. For det har været en kæmpe oplevelse og en udfordring, som jeg synes har været ret fed, siger hun til Ekstra Bladet, da vi møder hende under Smukfest, hvor hun deltog i det traditionsrige Smukbold.

- Jeg er rigtig ærgerlig over, at vi ikke har programmet mere. Men det vidste jeg jo også, da jeg gik ind til opgaven. Men mit hjerte ville gerne have, at vi fortsatte, for jeg synes virkelig, det har været fedt. Det må jeg indrømme, siger hun videre.

Mange andre jobs

Selvom Tina Müller ikke længere skal lave 'Aftentour' i fremtiden, har hun dog mange andre spændende jobs i kalenderen for DR i den nærmeste fremtid.

- Der kommer Post Nord/Danmark rundt. Så kommer der VM i håndbold i Japan til november og december, så der er masser at lave, siger hun med et smil.