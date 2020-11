Farlig fadæse i Tivoli: - Det må ikke ske

Der lød et kæmpe brag, da D-A-D's ikoniske kohoved faldt ned fra hovedindgangen i Tivoli onsdag morgen

Der lød et kæmpe brag ved hovedindgangen til Tivoli på Vesterbrogade tidligt onsdag morgen klokken lidt i syv.

D-A-D havde i forbindelse med deres koncerter i Tivoli hængt en enorm, lysende version af deres ikoniske kohoved i indgangen, men det hænger der ikke længere.

Det var nemlig det, der forårsagede det enorme brag tidligt om morgenen.

Kohovedet svingede voldsomt i indgangen i den kraftige vind, og til sidst gik den ikke længere.

Hovedet faldt ned og smadrede mod jorden.

Tivolis indgang uden det ikoniske kohoved. Privatfoto

D-A-D spiller i de her dage en række koncerter i Tivolis Koncertsal. Privatfoto

Heldigvis skete det så tidligt på dagen, at der ikke var åbent for gæster i Tivoli. Det kunne have haft fatale konsekvenser, hvis det havde ramt en person.

I Tivoli er man forundret over, hvordan det kunne ske. Det fortæller pressechef Torben Plank til Ekstra Bladet.

- Vi er ærgerlige over, at det er sket, og det er noget, vi tager alvorligt. Det må selvfølgelig ikke kunne ske.

- Kohovedet var stormsikret med karabinhager, og alt var egentlig i orden, så vi er i gang med at undersøge, hvorfor det faldt ned.

Onsdag eftermiddag er Tivoli stadig i gang med at undersøge, hvorfor hovedet faldt ned, men Tivoli-gæsterne skal ikke frygte at gå gennem indgangen i fremtiden.

- Det kommer ikke op igen. Det er rigtig ødelagt. Der er D-A-D's, og det er noget, vi har sat op i samarbejde med dem. Jeg tror ikke, de har flere.

Grundet coronapandemien bliver der kun lukket 500 mennesker ind i koncertsalen, og derfor giver D-A-D med Jesper Binzer i spidsen en række koncerter i Tivolis koncertsal mellem 2. og 8. november.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jesper Binzer, men det har ikke været muligt.

