Favoritten vandt Eurovision

Når Eurovision næste år skal afholdes, bliver det i Holland. Lørdag aften lykkedes det nemlig Duncan Lawrence at vinde musikkonkurrencen og trofæet med sangen 'Arcade'.

For danske Leonora blev det til en 12.-plads med sangen 'Love Is Forever'.

Det kan godt være, at det ikke blev til en sejr til Leonora Jepsen - sådan helt officielt! Men for Madonna, der kom forbi årets Eurovision for at kaste lige stjernestøv over arrangementet, var alle deltagerne vindere. Så den bemærkning kan Leonora da tage med hjem i stedet for trofæet.

Holland vandt sidste gang i 1975.

Uværdige Madonna

Eurovision kan være noget af en sejtrækker at komme igennem for seerne. Afstemningen er lang som et ondt år, men det var ikke kun i forbindelse med afgørelsen, at tålmodigheden blev testet.

Det gjorde den for alvor, da Madonna indtog scenen. Hele to sange skulle hun plage de op mod 200 millioner seere med. Hun startede med at synge megahittet 'Like A Prayer' - eller forsøge at synge, for hun ramte ikke en tone rent. Det var direkte ydmygende at overvære.

En my bedre blev det, da hun skulle optræde med sin nye single 'Future', for der var autotune tydeligvis sat til. Nogen fremtid har Madonna dog næppe efter den sørgelige omgang, der fik de sociale medier til at koge. Og både Ekstra Bladets læsere og anmelder Thomas Treo kunne godt have undværet hendes optræden.

- Madonnas optrin er uværdigt. Hun virker fortabt. Hendes karriere var død i forvejen. Nu er den stendød, lød det fra Thomas Treo i Ekstra Bladets livedækning.

Forhåndsfavoritter

Holland og sangeren Duncan Laurence har i ugevis været favorit til at vinde Eurovision 2019. Bookmakerne gav ham 45 procent chance for at vinde, men nærmeste forfølger, Australien, kun stod til at have 13 procent chance for en sejr.

Pointafgivningen i Eurovision er delt op i to forskellige afdelinger. Først er det fagjuryernes stemmer, der bliver afsløret, og her var det Sverige, der strøg til tops.

For Danmark betød juryernes stemmer en 11.-plads.

Men da seernes point var uddelt, så det anderledes ud. Danmark endte dog på en samlet 12.-plads.

Foto: Ronen Zvulun/Reuters/Ritzau Scanpix

For Holland betød seernes stemmer en sejr.

I alt 41 lande var med i konkurrencen, der i år blev afholdt for 64. gang.