Festival forbyder 'indianerhatte'

Det er forbudt at bære en 'indianerhat' på hovedet på den amerikanske musikfestival Outside Lands

Det kan resultere i en 'shitstorm', hvis man pynter sig med lånte fjer, som andre finder krænkende.

Det har flere kendte og mindre kendte folk måtte sande, efter de har klædt sig ud som personer fra andre kulturer.

Se også: Lagt for had: 'Så krænkende og ulækkert!'

Se også: Australsk skole under anklage: Klædte elever ud i nazi-uniform og serverede hagekors-kage

Se også: Dansk universitet forbyder disse udklædninger: Virker som ekstrem 'overkill'

For at undgå lignende situationer har den amerikanske festival Outside Lands nu forbudt festivalgæster at iføre sig en indiansk fjerhat, også kaldet en 'war bonnet'.

Årsagen er, at man ikke ønsker, at gæsterne klæder sig ud med andre etniske gruppers kulturelle symboler.

Hovedbeklædningen af fjer har længe været populær at bære på amerikanske festivaler i USA, men nu er det altså slut. I hvert fald på den San Fransico-baserede fesitval.

'Af respekt for de indfødte amerikaners kulturarv, tillader vi ikke hovedbeklædningen på Outside Lands. Vi er forpligtet til at skabe et sikkert, respektfuldt og inkluderende miljø for alle', skriver arrangøren bag festivalen i en pressemeddelelse til lokale medier.

Indfødte amerikanere har længe diskuteret, hvorvidt en 'war bonnet' kun skal være tilladt at bære for høvdinger og indianske krigere som symbol på mod og ikke af ikke-indfødte, der bruger beklædningen som en form for modedille.

Derudover er det heller ikke tilladt at medtage en totempæl ifølge en officiel liste, der også inkluderer forbud mod de af nogle forhadte selfiestænger.

Diskussionen om ikke-indfødtes ret til at bære en 'war bonnet' blussede første gang op i 2010, hvor den amerikanske professor Adrienne Keene første gang skrev om problemet med kulturel apporpriation.

Welp, weekend 2 of #Coachella2017 had at least a few headdress offenders. I can't believe we're still dealing w/this. pic.twitter.com/58gIVi7L0o — Dr. Adrienne Keene (@NativeApprops) April 25, 2017

Det har siden ført til en række tweets, hvor hun udstiller ikke-indfødte med 'indianerhatte'. Hun sammenligner det med, at en hvis person maler sig sort i ansigtet.

Adrienne Keene er ikke overraskende positiv over forbuddet:

'Næsten et årti siden, jeg første gang skrev om 'hispter-beklædningen' på musikfestivaller. Outside Lands har forbudt 'war bonnets'. Det er godt. Tak for det.'

Festivallen, der løber af stablen 9. til 11. august, får besøg af store navne som Paul Simon, Blink 182, Lil Wayne og Childish Gambino.