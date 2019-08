Festivaldruk: 30 genstande på to timer

Mens masserne for længst har forladt de raserede campingområder på Smukfest, står få ukuelige festivalkrigere stadig distancen.

På en næsten forladt teltplads sidder 19-årige Tobias Lind og hans camp med højt humør i hårdtprøvede campingstole.

- Vi går ikke, før vi har drukket ud, siger han og peger på et tomands-telt fyldt med rammer af øl, cider og alkoholisk sodavand.

Campens lager står i et telt, der holder dåsernes indhold dejlig lunkent. Foto: Per Lange

Drengene har tydeligvis et hårdt arbejde ventende foran sig her på festivalens sidste dag.

Særligt taget i betragtning af at de ankom på Smukfest for en uge siden.

- I går drak vi 30 genstande på to timer i medarbejderbaren Teknikloftet.

- Der er billigt, og vi skulle jo mingle lidt med de andre frivillige, som vi skal slå telte ned med i næste uge, siger han.

Til tonerne af 'Shots uden bukserne på' drikker Tobias Lind og co. shots uden bukser på. Foto: Per Lange

Gårdsdagens strabadser bød på ølbong fra morgenstunden, bakeoff fra Lidl, flere ølbonger, shots, turen på medarbejderbaren Teknikloftet, hotdogs og flere øl.

I øregangene spillede Minds of 99, Snavs, ELOQ og DØ CHEF DØ samt dj’en Martin Garrix.

Tobias Lind fortæller, at midlet mod tømmermænd er simpelt - mere alkohol.

På baggrund af en daglig afstemning uddeler campen den prikkede trøje til den, der kvajede sig mest dagen forinden. Foto: Per Lange

Han og vennerne i campen kommer til hægterne igen ved hjælp af deres festivaltradition 'shots uden bukser på’, der i al enkelthed går ud på at drikke shots uden benklæder til tonerne af en sang af samme navn.

Fællesskabet

Tobias Linds opskrift på en god festival er simpel. Sprut, øl, musik, godt selskab, mad og lidt søvn.

- Jeg er rimelig hårdt ramt, men det har været en rigtig god festival, siger han.

For ham handler Smukfest om fællesskabet, og det består i den lille camp.

Tobias Lind drikker shots med det eksotiske navn jungleflavour. Smagen er dog tvivlsom. Foto: Per Lange

Nu skal han og gutterne forsøge at kværne sig så langt igennem lageret som muligt, inden de skal høre et orkester ved navn Pattesutter.

Derefter kommer mor og far og kører dem tilbage til Aarhus, hvor de bor.

- Men det er sgu også det eneste, de får lov til at gøre for os, siger han med et smil på læben.