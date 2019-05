Finaleklar Leonora: Misser søsters konfirmation

TEL AVIV (Ekstra Bladet): Det er nogle hektiske dage i familien Colmor Jepsen.

Storesøster Leonora er i Tel Aviv for at repræsentere Danmark ved Eurovision Song Contest, og derhjemme er resten af familien ved at forberede lillesøster Anna-Floras konfirmation.

Det er på søndag, at den mindste af Leonora søskende skal konfirmeres, og den begivenhed misser hun, fordi hun torsdag aften kvalificerede sig selv og Danmark til lørdagens finale.

Leonora: - Jeg begyndte at tude

- Jeg kommer ikke med i kirken, men jeg kommer hjem om eftermiddagen og kan være med til noget af det. Den egentlige fest holder vi først senere, siger Leonora Jepsen.

Den danske sangerinde har haft besøg i Israel af sin mor, der overværede juryprøven onsdag aften, men derefter rejste hun til Danmark for at forberede konfirmation.

Ud over søsteren Anna-Flora har Leonora en bror, der hedder Linus. Foto: Anthon Unger

Leonora Jepsen har allerede fra sejren i det danske Grand Prix vidst, at Eurovision og konfirmation ville kollidere, men når nu det blev til en finaleplads, er det til at leve med. Og nu vil Leonora gå hele vejen.

- Hvis man skal tage jantelovs-hatten af, så hedder næste mål nummer et, og vi går i hvert fald efter at gøre vores allerbedste, lover Leonora, der ikke har tid til at hvile på laurbærerne og fejre torsdag aftens triumf for meget.

- Det går løs med prøver til finalen igen fredag, så der er ikke råd til at have tømmermænd!

Se også: Ærlig DR-boss: - Jeg var så nervøs

Ud over Danmark kvalificerede også Nordmakedonien, Holland, Albanien, Sverige, Norge, Rusland, Schweiz, Aserbajdsjan og Malta sig torsdag aften til finalen.

I alt er der 26 nationer med på lørdag. Ud over de ti, der blev fundet torsdag aften, er det de ti, der kvalificerede sig i tirsdagens semifinale. Det drejer sig om Grækenland, Hviderusland, Serbien, Cypern, Estland, Tjekkiet, Australien, Island, San Marino og Slovenien.

Som altid er de fem store nationer - Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Spanien - direkte i finalen sammen med værtsnationen.

