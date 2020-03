Forarget over 'sex-show': 'Det er meget upassende'

Tv-seere i Australien var lige ved at få formiddagskaffen i den gale hals, da de fredag morgen så stjernerne fra Pussycat Dolls optræde på tv-programmet 'Sunrise'.

Kvinderne i gruppen er lige nu i gang med deres genforenings-tour, men det blev åbenbart lidt for meget for seerne i stuerne, at der blev vrikket og danset til den store guldmedalje.

Flere skrev ind, at det ikke var passende at vise sådan noget i tv og slet ikke om morgenen. Det skriver news.com.au, der også har snakket med Pussycat Dolls om reaktionerne på deres optræden.

Gruppemedlem Kimberly Wyat udtalte sig i den forbindelse til mediet.

- Jeg troede, at vi var ovre de her reaktioner, men tydeligvis er det en snak, vi stadig må have. Vi er krigere, når vi går på scenen, så lægger vi alt i vores optræden, og det er ærgerligt, at det bliver misforstået. Folk føler sig åbenbart så påvirkede af det, at de bliver nødt til at sige noget.

Damerne med den 41-årige frontfigur Nicole Scherzinger. Foto: Richard Milnes/Shutterstock

Og man må sige, at folk blev påvirkede.

'For mig er det slet ikke dans. Det er bare sex', skrev en.

'Jeg synes, de er alt for gamle til at gøre det her. Jeg er ikke imponeret. Specielt når det er et familieshow', skrev en anden.

Flere var enige og beskrev gruppens optræden som et 'sexshow' og 'ren strip'.

'Det var et mærkeligt valg at vise det. Det var ubehageligt at fortælle til sit barn, hvorfor der er et syngende stripshow i fjernsynet'.

En mente også, at det var et dårligt eksempel for unge piger at se kvinder danse rundt i så lidt tøj.

'Det er ikke særlig magtfuldt at klæde sig som en stripper. Hvis man er læge, advokat eller CEO, så er man magtfuld.'

Gruppen er lige nu i Australien for at promovere deres nye sang, 'React'. De har været væk fra rampelyset de sidste ti år.