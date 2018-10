Forlystelsespark afslører bizar hemmelighed

I en større artikel i Wall Street Journal afsløres det, at Disney World er en særdeles populær destination, når asken fra afdøde familiemedlemmer skal spredes.

I artiklen anslås det, at det sker cirka en gang om måneden, hvilket medfører, at et oprydningshold med en støvsuger, der er specielt beregnet til at fjerne aske, må tilkaldes.

Selvom parken fortæller, at de er beærede over, at folk vælger Disney World som deres endestation, er det stadig strengt forbudt, og enhver, der pågribes i at skille sig af med asken fra deres kære, vil blive bortvist.

Wall Street Journal har talt med både nuværende og forhenværende ansatte, der fortæller, at asken fra mennesker er blevet spredt et utal af steder - i alt fra blomsterbede og græsplæner til buske.

Der bliver gjort grundigt rent, når det opdages, at der er blevet spredt aske ved en forlystelse. Foto: AP

Det allermest populære sted at droppe asken fra sine familiemedlemmer er dog det 49 år gamle spøgelseshus The Haunted Mansion.

- The Haunted Mansion er sandsynligvis fyldt med så meget aske, at det slet ikke er sjovt, siger en anonym Disney-ansat til avisen.

Modedillen med at sprede asken fra familiemedlemmer i forlystelsesparker er dog tilsyneladende ikke nået til Danmark.

Tivoli i København oplyser til Ekstra Bladet, at man ikke kender til tilfælde som dem i USA.