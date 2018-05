Forrygende Cirkusrevy: Topunderholdning i teltet

Cirkusrevyen 2018.

Tekst og musik af: Carl-Erik Sørensen, James Price, Vase & Fuglsang, Henrik Lykkegaard, Leif Maibom, Peter Düring, Søren Anker Madsen og Niels Olsen.

Instruktion: Lisbet Dahl. Scenografi: Niels Secher. Koreografi: René Vinther. Kostumer: Michael Nøhr. Kapelmester: James Price.

Medvirkende: Ulf Pilgaard, Lisbet Dahl, Amalie Dollerup, Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard. Otte dansere.

Spiller på Bakken til 31. august.

***

Alder er blot et tal. Ulf Pilgaard er 77 år, men sprudler som en forårskåd Bambi i Dyrehavens grønne skov. Amalie Dollerup er 32 og revydebutant, men fører sig frem på landets største revyscene med største selvfølgelighed.

Og så der er Lisbet Dahl, Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard; top-rutinerede, men ikke det mindst metaltrætte. I år har alle tilmed fået materiale at arbejde med, der er deres talent værdigt. Læg dertil James Prices - old-stars - revyorkester, og René Vinthers knalddygtige dansere, så har man opskriften på endnu en succes i det store telt.

En succes er det næsten altid, men nogle år er der flere knaster end andre. I år, er knasterne meget få, og selv revyens tre-fire svagere numre glider fint igennem.

Foto: Henrik Petit

Carl-Erik Sørensen har skrevet flere numre end længe, og er helt på toppen denne sommer. Hans mesterlige leg med rim og ordspil er en fryd, men så sandelig også hans øje og øre for, hvad der rører sig i tiden. Han står for forestillingens åbning og finale, der vanvittig elegant binder det hele sammen med den smukkeste sløjfe; det handler om mobil- og onlineafhængighed.

Ulf Pilgaard er fænomenal. Der er lige rejst en statue af Dirch Passer på Frederiksberg, Ulf fortjener en på Bakken – når tid er. Han er skøn som gammel 68’er, der er så henrykt over at få medicinsk cannabis i pilleform, at han er flere år forud i medicineringen. Og han udleverer skarpt overklassens parallelsamfund – med udsigt over Øresund. En mester inden for sit felt.

Foto: Henrik Petit

Amalie Dollerup leverer den mest isnende parodi på Sophie Løhde; læspende led og påtaget kælen. En stærk debut. Hun er også strålende som overforkælet curlingbarn, og fungerer upåklageligt i sketches og ensemblenumre.

Lisbet Dahl har et forrygende Lars Løkke-nummer. Jo, den figur er set før, men når teksten (Carl-Erik Sørensen) om regeringens manglende resultater, er så skarp, så tager vi gerne et gensyn. Henrik Lykkegaard er både Putin, Trump og valsekongen André Rieu. Kirurgisk præcis i sine parodier, og så topper han al aktualitet som gokkende Grand Prix-vinder. Endelig er der Niels Ellegaard, som så ofte har stået med de svageste numre i teltet. I år får han hvad han fortjener; revyens næstsidste nummer som Peter Aalbæk Jensen, Zentropa-bossen. Det er skideskægt!

Der sluttes af med et helt forrygende tempofyldt potpourri over Dansktoppens 50 års jubilæum. En værdig afslutning på en fornem Cirkusrevy.

Foto: Henrik Petit

***

HOT:

Tempoet, timingen og den konstante underholdningsværdi. Man griner meget – og højt.

NOT:

Niels Sechers scenografi med LED-skærme er visuelt imponerende, men også kold og distancerende. Der er gået lidt for meget high-tech i den del af showet.

***

Anmeldt af Morten Buckhøj.

Foto: Niels S. Andersen/All Over

Morten Buckhøj er 55 år. Han er freelancejournalist med særlig interesse for og viden om teater og revy. Han anmelder alle de største danske revyer for Ekstra Bladet – med lige dele kærlighed og kant. Og hvis du synes, efternavnet lyder bekendt, så er den god nok; Morten er søn af afdøde Jørgen Buckhøj, der nok er endnu mere kendt under navnet Mads Skjern fra sin glansrolle i ’Matador’.