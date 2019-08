Fyret fra Copenhagen Pride: Det her er bare bull shit!

Det bliver ikke som planlagt O/Rioh, der lørdag åbner Pride Show ved Copenhagen Pride.

Sangerinden med det borgerlige navn Rikke Østergaard er ifølge Information blevet pillet af programmet, fordi hun i et opslag på det sociale medie Instagram kommenterede Copenhagen Prides hyring af bandet Infernal med svadaen:

- Lad vær med at være stolt eller glæd jer Copenhagen Pride! Tag jer sammen og hyr hovednavne, som I faktisk skal forestille at støtte. Det her er bare 'bull shit'.

Det opslag faldt ikke i god jord hos Copenhagen Pride, der aflyste Rikke Østergaards koncert. Og det skyldtes tonen i kritikken, forklarer kommunikationsdirektør Thomas Rasmussen.

- Vi er en organisation, der arbejder rigtig meget med, hvordan man gebærder sig, taler til hinanden, undgår at nedgøre hinanden og tale hinanden ned. Så det handler meget om det, siger han til Ritzau.

- Copenhagen Pride blev betegnet som noget bull shit. Vores hovednavn Infernal blev nedgjort. Samtidig blev der sagt, at de frivillige, der arrangerer Copenhagen Pride Week hele året, ikke kunne finde ud af deres job.

Homoseksuel følgerskare

Derudover påpeger han, at flertallet af kunstnere, der skal optræde til Copenhagen Pride, er LGBT-personer.

Modsat mener Rikke Østergaard, at Copenhagen Pride har svigtet i sine bookinger, fordi den har hyret Infernal, Tina Dickow og Birthe Kjær som hovednavne.

- Priden er i sin oprindelse en demonstration for synligheden af LGBT+-personer og ikke en festival, siger hun til Information.

Thomas Rasmussen mener, at Infernal passer fint ind i Copenhagen Prides mission.

- Man behøver ikke være LGBT-person for at stå på vores scene. Infernal har traditionelt set altid haft en stor homoseksuel følgerskare, siger han.

- Lina Refn (forsanger i Infernal, red.) har altid støttet op om LGBT-miljøet. Også selv dengang det var knap så populært.

Infernal giver den gas på Langelandsfestival. Foto: Anthon Unger

Censur

Med aflysningen af O/Riohs koncert føler Rikke Østergaard, at Copenhagen Pride forsøger at censurere hende.

- Det med at blive fjernet fra plakaten, synes jeg på ingen måde er retfærdigt - det er jo i bund og grund censur, siger Rikke Østergaard til Information.

Efter aflysningen havde Copenhagen Pride i første omgang meddelt Rikke Østergaard, at hun ikke ville få betaling.

Det oplyser Thomas Rasmussen beror på en misforståelse, og at hun bliver betalt som aftalt.