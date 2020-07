Går i krig mod politiet: - Vi føler os røvrendte

Skyland Beach Camp vil ikke finde sig i, at politiet har bedt dem om at lukke

Fredag meldte arrangørerne af Skyland Beach Camp ud, at de lukkede campingpladsen, efter politiet havde anbefalet det på det kraftigste, fordi de ikke mente, at campingpladsen levede op til forsamlingsforbuddet.

Dermed har de 1500 gæster, der næste uge skulle have deltaget i Skyland Beach Camp, hver især flere tusinde kroner ude at svømme, som de endnu ikke ved, hvornår de kan få tilbage.

Ifølge medstifter af Skyland Beach Camp Bjørn Lund Pedersen er Skylands pengekasse nemlig tom, og de vil nu hyre en advokat for at forsøge at få erstatning og kompensation, så de kan sikre sig, at gæsterne kan få deres penge tilbage.

Det fortæller medstifteren til Ekstra Bladet.

- Vi vil gøre alt for at give de unge mennesker deres penge tilbage. Vi mener, at det er ulovligt, det politiet gør, og derfor får vi på mandag en advokat ind over. Vi mener ikke, at det er et arrangement, vi afholder, som politiet kalder det, men en campingplads for unge mennesker - ligesom mange andre rundt om i Danmark, og det vil vi forsøge at bevise, for vi har fra start fået tilladelse til at afholde det her, og politiet har flere gange rost os, siger Bjørn Lund Pedersen og fortsætter:

- Hvorfor må andre campingpladser samle mennesker og lignende, når vi ikke må? Vi føler os røvrendte, og vi er meget uforstående overfor det her.

Her blev Skyland Beach Camp ryddet. Foto: Claus Bonnerup

Arrangørerne bag Skyland Beach Festival lovede forud for begivenheden, at de ville sørge for, at alle campinggæsterne fik deres penge tilbage, såfremt campingsbegivenheden blev aflyst grundet coronavirus.

Men det kan Bjørn Lund Pedersen ikke garantere nu.

- Vi står i en situation, hvor vi var godkendt til at holde det her, så vi har købt pynt, drikkevarer og alt det, der skulle, og så bliver vi lukket ned få dage før. Pengene er brugt. Vi vil gøre alt for, at de unge mennesker får deres penge tilbage, og derfor hyrer vi også en advokat, siger han og fortsætter:

- Vi ved ikke, hvor lang tid det vil tage. Vi håber, de kan få pengene tilbage, inden sommerferien er omme. Men på nuværende tidspunkt kan vi ikke garantere noget. Vi har dog meldt ud, at alle, der har billet til i år, vil få billet til Skyland 2020.

Bjørn Lund Pedersen ses her tale med politiet. Foto: Claus Bonnerup

- Flere påpeger, at de jo ikke vil kunne bruge den billet til noget næste år, da Roskilde Festival ligger samtidig. Hvad tænker du om det?

- Heldigvis er det ikke alle unge mennesker, der tager på Roskilde Festival, og vi er sikre på, at der er mange, der vil få glæde af vores billet næste år også og komme og have en fest på Skyland. Det er dog vigtigt at sige, at vi ikke er ude på at røvrende nogen. Vi vil gøre alt for, at de kan få deres penge tilbage, og det er også derfor, vi går videre med det her. Så vi forhåbentlig kan betale pengene tilbage, siger Bjørn Lund Pedersen, der fortæller, at de fortsat planlægger at køre rundt i Danmark i næste uge med deres Skyland-bus og hilse på danskerne.

Ifølge Martha Nør Kjeldsen, der er seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk, er de unge berettiget til at få deres penge tilbage - uanset hvad.

- Efter lovgivningen skal de havde deres penge retur. For hvis man ikke får den ydelse, som man har betalt for, så skal man have sine penge tilbage, siger hun til DR.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi, men det har i skrivende stund ikke været muligt.