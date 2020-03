Gadefesten Distortion udskydes

Den store københavnske gadefest, Distortion, der hvert år har op mod 100.000 deltagere, bliver udskudt til august.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

Årsagen er det aktuelle udbrud af covid-19, der allerede har haft store konsekvenser i Danmark og blandt andet betyder, at alle skoler og daginstitutioner bliver lukket i to uger fra på mandag.

Distortion skulle have været afholdt 3.-7. juni, men det er nu rykket til 26.-30. august.

- Vores festivalplads i den lille skov på Refshaleøen var ledig, og arbejdet med at flytte hovednavne ser lovende ud. Samtidig håber vi, at vores beslutning kan lempe lidt af presset på myndighederne. Lige nu har kommunens embedsmænd og politiet vigtigere opgaver end forberedelsen af Distortion, siger Distortions direktør, Thomas Fleurquin, i pressemeddelelsen.

Han fortæller, at man har overvejet situationen i en over en uge, men at man er kommet frem til, at det er den rigtige beslutning.

På trods af udskydelsen er forventningen fra Distortion, at formatet forbliver det samme, hvilket vil sige gadefester på de forskellige brokvarterer med musikzoner i udkanten.

Festivalen er i dialog med Københavns Kommune om rykningen af festivalen.