Gadefestival aflyst: Formand syg

Efter at have været afholdt hvert eneste år i 22 år i træk er årets udgave af Uldum Gademusik Festival blevet aflyst.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Årsagen er, at festivalens formand og idémand, Flemming Sønderup, er blevet syg med leukæmi.

- Vi er alle berørte af Flemmings sygdom. I første omgang troede han, at han godt kunne være med til at lave musikprogrammet, men det har vist sig ikke at være muligt, og derfor har vi måtte tage en beslutning, fortæller Else Mogensen, der er ansvarlig for festivalens regnskab og har fungeret som højre hånd for Flemming Sønderup, til Vejle Amts Folkeblad.

Da Flemming Sønderup alle årene har stået med ansvaret for musikprogrammet, anser bestyrelsen det for at være umuligt at få stablet et program på benene til årets udgave, som skulle have fundet sted lørdag 6. juli.

Ved sidste års udgave optrådte omkring 1000 kunstnere, musikere og gøglere, mens cirka 4000 mennesker besøgte festivalen i løbet af dagen. Festivalen har fundet sted i byen Uldum, som til daglig huser omkring 1400 indbyggere.

Bestyrelsen bag festivalen vil nu koncentrere sig om at forsøge at gentænke konceptet for festivalen.