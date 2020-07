Gæst raser over politiet: - Det er for dårligt

Nadja Solvej Gødvad er uforstående over for, hvorfor politiet og myndighederne har bedt Skyland Beach Camp om at lukke

Fredag meddelte arrangørerne bag Skyland Beach Camp, at de lukkede ned en uge før tid, og dermed måtte de skuffe de 1500 gæster, der havde bestilt billetter til næste uges festligheder i Øster Hurup.

Ifølge Nordjyllands Politi levede Skyland Beach Camp nemlig ikke op til forsamlingsforbuddet i forbindelse med coronavirus, og de konstaterede samtidig, at Skyland Beach Camp var et arrangement og ikke en campingplads og derfor burde lukke.

Den udmelding er den 35-årige farmakonom Nadja Solvej Gødvad, der var gæst på Skyland Beach Camp, meget uforstående over for.

'Med hensyn til coronatiltag og andre tiltag oplevede vi, at alle retningslinjer blev overholdt! Toiletterne blev hyppigt rengjort fra morgen til aften, og de var pænere end på et hotel! Der var masser af blødt toiletpapir, og man løb aldrig tør for hverken papir eller sæbe, som ellers er kotume på div festivaler! Derudover blev alle toiletterne kemisk renset om natten!', skriver hun i et opslag på Facebook og fortsætter:

'I kiosken og på andre samlingspunkter var der markeret med afstandslinjer og skilte. Og der var opsat sprit til rådighed. I det opvarmende poolområdet var der sat begrænsning på max 50 pers. Ligeledes i alle camps var der begrænsning til max 50, så der var rigeligt med plads og god afstand mellem alle teltene, så man havde rig mulighed for at kunne sidde og hygge sig i egen lejr', skriver hun videre.

Nadja Solvej Gødvad nød sit ophold på Skyland Beach Camp. Foto: Privat

Kan ikke forstå

Til Ekstra Bladet fortæller den 35-årige campinggæst, at hun på den baggrund har svært ved at forstå, at politiet og myndighederne har bedt arrangørerne om at lukke Skyland Beach Camp ned, da hun oplevede, at retningslinjerne blev overholdt under hele sit ophold.

- Jeg kan ærlig talt slet ikke forstå, at de har været nødt til at lukke. Skyland gjorde alt for, at retningslinjerne skulle blive overholdt, og myndighederne har givet grønt lys i første omgang. For eksempel var der lavet bål den ene aften, og her blev det sørget for, at folk stod i zoner, og at der ikke var for mange sammen på en gang, siger hun.

- Jeg synes, det er for dårligt, at de er blevet bedt om at lukke, og det er synd for Skyland, at de havner i shitstorm, når vi er mange gæster, der har oplevet, at de har gjort alt, hvad de kunne. Det er ikke deres skyld, at der så er et par enkelte gæster, der ikke kan finde ud af det.

Nadja forstår ikke, at Skyland Beach Camp har været nødsaget til at lukke. Foto: Privat

- Men forstår du ikke, at politiet synes, at det er for risikabelt, at der bliver afholdt sådan en camping?

- Jeg forstår, at politiet er bange for det, men så skulle der ikke være blevet givet tilladelse til det til at starte med. De burde have sagt nej fra starten af, siger hun og fortsætter:

- Politiet har været derude dagligt, og der har været en god stemning og god dialog, og Skyland har gjort, hvad de kunne for at imødegå myndighedernes anbefalinger. Der var vagter hele tiden, der holdt øje med, at vi ikke var for mange. Jeg har set flere mennesker samlet mange andre steder - for eksempel på Aalborg Havn eller Aalborg Streetfood, hvor der er endnu flere samlet. Så jeg forstår det virkelig ikke.

- Om torsdagen lavede de endda coronastation, hvor alle gæster kunne lade sig teste, siger hun.

Ekstra Bladet var lørdag i kontakt med medstifter af Skyland Beach Camp Bjørn Lund Pedersen, der fortalte, at de i øjeblikket arbejder på at få refunderet pengene til de gæster, der har købt billetter til næste uges camping, der nu er aflyst.

Det er dog lettere sagt end gjort. Kassen er nemlig tom, og arrangørerne af Skyland vil derfor nu få en advokat på sagen, så de kan forsøge at få erstatning og på den måde kan betale pengene tilbage.

Ifølge Nadja var der god afstand mellem folk under hele campingen. Foto: Privat

Ekstra Bladet har flere gange i weekenden forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi, men uden held.