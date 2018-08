Gigantkoks i Tivoli: Forlystelse til 30 mio. må ikke benyttes!

Dagspressen og tre tilfældige børn var inviteret til den store åbning af Tivolis nyeste forlystelse. Problemet var bare, at maskinen ikke var sikkerhedsgodkendt

Tre små børn havde været så heldige at blive udvalgt til at prøve Tivolis næste store satsning; forlystelsen 'Tik Tak'.

Det kom dog aldrig så vidt. For fem minutter inden journalister, rutjsebaneafficionados og håbefulde børn kunne sætte sig om bord i maskinen til 30 millioner, kom beskeden.

Torben Plank, der er pressechef ved Tivoli, måtte meddele, at rutsjebanen ikke havde fået sin sidste sikkerhedsgodkendelse.

- Jeg bliver nødt til at aflyse vores test nu. Jeg har lige fået at vide, at der åbenbart er en sikkerhedsgodkendelse af det elektriske system, som ikke er godkendt. Derfor må vi simpelthen ikke sætte nogen op i forlystelsen, sagde en lettere presset pressechef under åbningen.

- Hvordan kan det være, at du ikke vidste, at godkendelsen ikke var givet?

- Jamen, jeg vidste det faktisk heller ikke. Jeg troede sådan set, at det var i orden. Det er også derfor, vi er ansvarlige. Selvfølgelig siger vi nej til at sende folk op her.

- Men hvorfor vidste du ikke, at den ikke var godkendt, her ti minutter før vi skulle til at gå i gang?

- Det er jo fordi, man har arbejdet på det. Det har jeg først fået at vide nu.

- Men når I ikke ved sådan noget ti minutter før den går i gang, hvordan er det så med de andre forlystelser? Er der styr på det, for det virker som om, det er lidt kaos?

- Det er ikke kaos. Det er vores technology-afdeling, der godkender vores forlystelser. Det går helt efter procedure, det her er et særtilfælde, siger han til Ekstra Bladet.

Sveden perlede og mundvigen vendte nedad hos journalister og småbørn, som måtte indse, at det ikke blev i dag, de skulle ruskes rundt med en kraft på 3.6 G.

Forlystelsen har allerede været udskudt og må siges at være blevet lidt af et problembarn for den snart 175 år gamle forlystelsespark.

Bliver måske udskudt igen

I dag skulle pressen have haft fornøjelsen af forlystelsen, og i morgen skal resten af Danmark flokkes om den dyre maskine anført af Oliver Bjerrehus og Joachim Knop.

Ifølge Tivoli har de to stjerner fra den kommende musical 'Kærlighed ved første hik' fået fri i dagens anledning. De to skuespillere skal dog måske allerede nu melde, at de kommer på arbejde alligevel.

Torben Plank kunne nemlig ikke sige noget om, hvorvidt den store 'verdenspremiere' ville finde sted i morgen.

