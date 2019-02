Grand Prix-deltager trækker sig

Danske Leonora kommer ikke til at dyste mod sangerinden Maruv fra Ukraine ved Eurovision Song Contest i Tel Aviv i maj måned.

De to sangerinder vandt ellers begge lørdag aften en billet til den legendariske sangkonkurrence. Men her stopper alle ligheder også.

Se også: Superfavoritten skuffede ikke!

Mens Leonora blev fejret med konfetti og klapsalver, blev Maruv udsat for at en test af sine politiske holdninger og et krav om at skrive under på en kontrakt om, at hun ville aflyse sine koncerter i Rusland. Det skriver Grand Prix-sitet Good Evening Europe.

Det er stadig konflikten om Krim-halvøen, der spøger i Grand Prix'et, og allerede under showet var der ifølge Good Evening Europa politisk test af finalisterne. Blandt andet valgte den tidligere Eurovision-vinder Jamala at teste Maruv i potentielle spørgsmål fra pressen i Tel Aviv.

- Krim er ukrainsk eller...., spurgte hun.

Maruv svarede prompte, at halvøen selvfølgelig er ukrainsk.

Men det svar var åbenbart ikke overbevisende nok, og lige før vinderen blev annonceret, læste showets vært ifølge Good Evening Europe et statement op, der forklarede seerne, at tv-stationen godt kunne afvise en vinder af showet.

Bombarderet med klager: - Det passer simpelthen ikke

Efter showet fik Maruvs management udleveret en kontrakt, der i løbet af 48 timer skulle være underskrevet. I den skulle sangerinden skrive under på, at hun ville aflyse alle sine Ruslands-koncerter. Det nægtede hun.

Efter et maratonmøde mellem parterne valgt Maruv mandag at trække sig, fordi hun ikke ville ligge under for politisk pres og indblande konflikten mellem Rusland og Ukraine i sangkonkurrencen.

På Facebook skriver Maruv blandt andet:

'Jeg er borger i Ukraine, jeg betaler skat og er oprigtigt vild med Ukraine. Men ikke klar til at optræde med slogans. Jeg er musiker - ikke et bat i den politiske arena'.

Konflikten mellem de to lande startede for alvor i 2014, da Rusland annekterede Krim-halvøen.

Tirsdag bliver det besluttet, hvem der skal erstatte Maruv.