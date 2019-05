Grand Prix-feber: Sådan scorer du kassen på Eurovision

Eurovision-festen er i fuld gang i israelske Tel Aviv. Tirsdag blev den første semifinale skudt i gang, og torsdag gælder det så semifinale nummer to, hvor danske Leonora er med i kampen om de sidste ti pladser ved den store finale lørdag aften.

Er det ikke nok med sang og glitter, når du sætter dig foran skærmen torsdag og lørdag aften, kan man få ekstra spænding ved at spille på udfaldet af sangkonkurrencen.

Spilekspert på tipperen.dk Claus Dejligbjerg har vundet store beløb på Eurovision gennem tiderne. Han ved så meget om Grand Prix, at han - som en af få - blev inviteret med til en screening af de sange, der aspirerede til at være med i det danske grand prix tilbage i december sidste år. Allerede dengang, da han hørte Leonoras sang første gang, vidste han, at hun ville ende som den danske repræsentant ved det europæiske grand prix i Israel, fortæller han.

Han har desuden set næsten samtlige af de nationale grand prix'er og kender de deltagende kunstnere særdeles godt.

Om du kan hente penge på at spille på Leonora og sangen 'Love is forever', eller om du skal gå en hel anden vej, kan du se i videoen over artiklen, hvor Claus Dejligbjerg giver sine bedste tips til torsdagens semifinale.

Inden Leonora drog af sted mod Tel Aviv, mødte Ekstra Bladet sangerinden i vante omgivelser på skøjtebanen, hvor hun har tilbragt mange timer igennem tiden. Du kan se interviewet her: