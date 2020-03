Grand Prix-håb afslører stor nyhed

Hvis Jamie Talbot vinder Dansk Melodi Grand Prix på lørdag, får han et problem. Hans kæreste har nemlig termin under Eurovision Song Contest

De færreste stiller op i en konkurrence uden at ville vinde.

Men for Jamie Talbot kan det ende i et reelt problem, hvis han på lørdag vinder Dansk Melodi Grand Prix i Royal Arena.

- Jeg skal være far. Det er så dejligt. Lige den er en rigtig dejlig nyhed, og det glæder jeg mig super meget til. Min kæreste er sat til maj. Hun har termin 12. Det er 'big stuff', siger Jamie Talbot, der godt ved, at den dato ramler sammen med Eurovision Song Contest, der i år skal holdes i Rotterdam.

- Hvis jeg vinder og skal til Rotterdam, så skal jeg vist være der fra den 3. til den 20., så det bliver lidt presset. Det ved jeg ikke lige, hvordan vi klarer. Men det ser vi på til den tid. Vi tager det stille og roligt, siger 31-årige Talbot, der skal være far til en pige.

Selvom han er meget glad for den sang, han skal synge foran 15.000 tilskuere i Royal Arena lørdag aften, har han ikke de store forhåbninger om, at han vinder.

- Jeg er jo kommet med på et wildcard. For mig betyder det, at der ikke er noget pres, og det er super skønt. Jeg har ikke noget, jeg skal bevise. Jeg skal bare ud og nyde det, siger Jamie Talbot, der i 2018 blev nummer to i 'X Factor'.

Sangeren fra Aalborg fortæller, at det der med at dyste i musikkonkurrencer faktisk slet ikke er noget for ham.

- Men for mig er det en måde at få folk til at se mig, så jeg måske på et tidspunkt kan få en stabil karriere i musikbranchen, siger han og fortsætter.

- Jeg er i gang med album sammen med drengene hjemme fra Aalborg, og ved at være med i Melodi Grand Prix får jeg den bedst mulige eksponering. Når det er sagt, så er det altså ikke kun derfor, jeg er med. Det er kæmpe stor drøm at være med i Grand Prix'et, som jeg kan huske, jeg fulgte med i, da jeg var barn, siger han.

Som det er i dag kan Jamie Talbot ikke leve af musikken.

- Overhovedet ikke nej. Musikken har været en solid bonus til min indkomst som lærervikar. Jeg underviser 4. klasse i musik, og jeg synes, at det er mega sjovt at lære dem at klappe på to og fire. Jeg nyder det job, men håbet er da, at jeg kan komme ud og lave min egen musik og kunne leve af det.

Ud over at optræde i eget navn, går Jamie Talbot jævnligt på scenen sammen med sin far med en Bee Gees-hyldest.

- Vi får udmærket med jobs. For mig handler det bare om at komme så meget ud at optræde så meget som muligt. Jeg elsker at stå på scenen og det rush man får, når man optræder, siger han.

Jamie Talbots gravide kæreste kommer og bakker ham op lørdag aften i Royal Arena, og hans elever har lovet at få deres mor og far til at stemme på ham og sangen 'Bye Bye Heaven'.