Grand Prix-stjernens store sorg: Mistede sin nyfødte datter

Den fik en over nakken i 1990'erne da Sannie, der den gang kaldte sig Whigfield, rejste verden rundt med sine megahits 'Saturday Night', 'Think of You' og 'Sexy Eyes'.

Karrieren kørte på skinner især i England, da hun en dag i 2001 opdagede, at hun var graivd. Sannie meddelte sin manager, at hun ville trække stikket for at hellige sig sit barn.

Sannie Charlotte Carlson, som er sangerindens fulde navn, flyttede til Afrika, hvor hun selv er vokset op. Det var her hun ønskede at starte sin egen familien.

Det valg blev fatalt for Sannies datter, der kom til verden to måneder før termin.

- Det var et mareridt. Det var 23 timer i veer, og så fødte jeg i et vaskerum, fordi hospitalet var fyldt. Det var som en dårlig film, fortæller Sannie til Ekstra Bladet.

Den lille nyfødte pige havde brug for en kuvøse for at overleve, men de to eksemplarer, der var på det afrikanske sygehus, var allerede optaget. To dage efter fødslen døde Sannies datter, og sangerindens verden sank i grus.

- Jeg nåede at forstå det der med at blive mor. Det var som om alt andet blev sekundært. Jeg fik følelsen af, at det var derfor, jeg var her på jorden...sådan følte jeg det virkelig, siger Sannie.

Sorgen hobede sig op

Det er 17 år siden, sangerinden mistede sit nyfødte barn, og sorgen har nu fundet sin plads i hende.

- Jeg vil sige, at det ikke er noget, jeg tænker på hver dag nu. Og det er heller ikke noget, jeg bliver ked af nu, for det er noget, jeg har arbejdet igennem. Men det tog meget langt tid at komme over det, siger hun.

- Der var dage, hvor jeg var trist. Jeg vidste ikke hvorfor. Jeg troede måske, at jeg havde en depression eller noget. Men da jeg endelig fik sparket mig hen for at få noget professionel hjælp, fandt jeg ud af, at hvis man bare putter ting under tæppet, så hober det sig op. Jeg troede, at jeg selv havde bearbejdet sorgen over tabet af min datter. Det fandt jeg ud af, at jeg slet ikke havde. Så det hjalp virkelig at få talt om det. Og jeg snakkede for mange år, da jeg kom i gang.

Sannie har ikke fået flere børn siden tabet af sin datter. Foto: Mogens Flindt

For Sannie har musikken hjulpet hende på den måde, at den har holdt hende og hendes tanker beskæftiget.

- Den bedste måde at komme over sådan nogle ting er at have travlt, tror jeg. Sport har også hjulpet mig, siger 47-årige Sannie, der ikke har fået flere børn, siden det ulykkelige tab.

- Det har både været et bevidst valg og omstændighederne, der har gjort det. Der gik et stykke tid, hvor jeg slet ikke ville have børn. Så var der en periode, hvor jeg bare ikke mødte den rigtige person. Så fandt jeg en far til et eventuelt barn, og vi prøvede i to år, uden der skete noget. Så fik jeg kræft...., siger Sannie til Ekstra Bladet.

Brystkræften betød strålebehandling og et punktum for drømmen om at blive mor. I hvert fald til et menneskebarn.

- I dag har jeg to kæmpe hunde, som er mine børn. Og så tror jeg lidt, at jeg i dag lever den barndom, jeg aldrig fik. Jeg voksede op meget hurtigt. Så jeg føler faktisk, at det at passe på mig selv er nok, siger hun.

Mindes i hjertet

Sannie er i dag fortsat en meget efterspurgt sangerinde rundt om i verden, hvor 90'er-bølgen hitter. Hun rejser igen kloden rundt med sin musik.

- Derfor tror jeg, at det er godt, at jeg ikke har børn. Jeg har ikke så meget overskud til andre ting end der, der er min lille verden. Der er få i min vennekreds, der har børn, siger hun.

Sannies lille datter ligger begravet i Afrika, men hun har ikke noget stort behov for at besøge stedet.

- Jeg har heller aldrig brugt at besøge min mors gravsted. Jeg har aldrig rigtig følt, at det var det rigtige sted at besøge de døde. Det er mere i hjertet, siger Sannie stille.

I aften står Sannie på scenen ved Dansk Melodi Grand Prix , og her er alle sorger glemt, lover hun. Der vil være fuld gang i den kælne popmusik, når hun synger regnbue-nummeret 'Boys On Girls'.

Det er i aften klokken 20, at DR viser Dansk Melodi Grand Prix 2018 direkte fra Aalborg.