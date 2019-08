Gravide Linda P: - Kondomet forsvandt

For en måned siden afslørede den 34-årige komiker Linda P, at hun er gravid og venter sit første barn.

Lørdag indtog hun Bøgescenerne på Skanderborg som en del af Smukfests svar på Comedy Galla - stand up-showet 'Stand Up for Skanderborg'.

Her viste Linda P for første gang babybulen offentligt frem, og samtidig fortalte hun flere sjove anekdoter om sin graviditet og hendes kæreste, der kommer fra Bornholm

- Jeg mødte min kæreste for et år siden, og det var min mor, der fandt ham. Hun syntes, at vi var det perfekte match, og det er vi også. Han er simpelthen så dejlig, fortæller Linda om kæresten, inden hun kom med et par kække bemærkninger til det faktum, at hendes kæreste kommer fra Bornholm:

- Jeg kan ikke tage det sprog seriøst. Der findes ikke en eneste ting i verden, der kan gøre bornholmsk cool. Du kommer aldrig til at se en psykotisk og morderisk Mads Mikkelsen læne sig op ad en dørkarm og tale bornholmsk. Det sker ikke, sagde hun med et grin.

- Du kan slippe af sted med at være serie-voldtægtsmand, hvis du dirtytalker på bornholmsk. Offeret ville storgrine og tænke 'ej, jeg blev ikke rigtig voldtaget. Jeg blev Krølle-Bølle bollet'.

Linda P er ikke bleg for at joke om sin graviditet. Foto: Per Lange

Biseksuel

Linda P har flere gange fortalt åbent om, at hun er biseksuel og har tidligere være gift med Melissa Nicolajsen. I marts 2016 blev hun kæreste med Anders Grau fra 'Det alt for store Linda P Show', men godt halvandet år efter, var det slut mellem dem.

I showet i bøgeskoven på Skanderborg faldt snakken da også på, hvordan det er for Linda P igen at være sammen med en mand.

- Det er sgu sjovt at være sammen med en mand igen. Der var en ting, jeg havde glemt, og det var kondomballade. Vi brugte kondom rigtig længe, og det fungerede rigtig længe, indtil det forsvinder midt i akten, siger hun med et grin.

- Og vi er sådan lidt: 'Hvor fanden bliver det af'. Vi finder ud af, at det ligger et sted oppe i mig. Vi bliver rimelig hurtig enige om, at der kan det da ikke ligge og flyde. Ikke fordi jeg lider af rengøringsvanvid eller noget, men jeg kan godt lide, at der er ryddeligt, når der kommer gæster, og jeg kunne mærke, at jeg ikke var så meget for at komme derop, fordi jeg var bange for, hvad jeg ellers ville finde, grinede hun.

Parret går derfor i gang med en større diskussion om, hvordan de får kondomet ud, uden at de behøver at involvere læger.

- Det skulle ud. Så jeg går i gang med en udgravning. Jeg panikker lidt, for tanken om, at jeg skulle på hospitalet og have en sygeplejerske til at tage hånden op i mig en gang til. Det kunne jeg mærke, at det orkede jeg bare slet ikke igen.

- Midt i diskussionen om, hvorvidt jeg skal bruge en hæklenål eller ej, så falder det ud. Det falder ud, hvor slap er jeg lige på en skala, altså? Så meget plads må der ikke være. Var det en hård fødsel, Linda? Nej. Hun gik ud. Det er ikke godt, griner Linda P og kom dermed med en henvisning til, at hun muligvis venter en pige.

Linda P er biseksuel, men har igen fundet sammen med en mand. Foto: Per Lange

Hvorvidt den uheldige kondomhistorie hænger direkte sammen med graviditeten, afslørede Linda P dog ikke, men fortsatte med at fortælle, at hun har svært ved at forstå mænd:

- Jeg kan ikke finde ud af det med de der mænd. Det er noget værre lort. Hver gang, mine veninder siger, 'kender du ikke det', og det handler om en mand, så er det aldrig noget, jeg kender.

Måtte rykke turné

Tilbage i juli afslørede Linda P på Instagram, at hun venter sit første barn, og at hun som konsekvens deraf måtte aflyse sin planlagte turné.

'Så nåede vi 3 måneders 'sikkerhedsgrænsen', og jeg kan ENDELIG fortælle jer, hvorfor jeg har været nødt til at rykke min turné. Ventetiden har været ulidelig. Jeg synes ikke, det ville være forsvarligt at tage en helt nyfødt med på turné rundt i landet - og det har jeg heller ikke lyst til', skrev hun til et scanningsbillede.

Linda P har dog endnu ikke ønsket at afsløre, hvad faderen til hendes kommende barn hedder.